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    28 января 2024, 18:00 • Экономика

    Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

    Эксперты оценили решение администрации Байдена ограничить экспорт СПГ в Европу

    Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Джо Байдена приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ вызвало скандал в США. По мнению республиканцев, тем самым глава Белого дома ослабил не только Америку и Европу, но и сыграл на руку Москве. Насколько эти мнения обоснованы и какова вероятность того, что Европа теперь начнет прямо или косвенно наращивать поставки газа из России?

    Президент США Джо Байден приостановил одобрение текущих и будущих заявок на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет издание Reuters. Данный шаг приветствовали активисты по борьбе с изменением климата. Отмечается, что в рамках взятой паузы министерство энергетики США рассмотрит экологические последствия поставок топлива в Европу и Азию.

    При этом администрация Байдена считает, что принятое решение не отразится на отношениях с союзными государствами. Издание подчеркивает, что инициатива Белого дома предусматривает продолжение поставок СПГ в страны ЕС при условии, если нехватка газа будет угрожать национальной безопасности американских партнеров.

    Отметим, что в рамках санкционного давления на Москву страны Запада сами сократили закупки российского газа, после чего Евросоюз начал замещать нехватку топлива сжиженным газом из США и некоторых стран Ближнего Востока. Все это позволило Вашингтону стать одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире.

    Мощности по добыче ресурсов в Штатах утроились по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что к 2030 году данный показатель вырастет еще больше, поскольку большинство проектов энергетической инфраструктуры будут окончены именно к этому периоду. Но столь стремительными изменениями оказались недовольны американские экоактивисты.

    По мнению Мишель Вайндлинг, директора молодежного движения «Восход», решение администрации Байдена способно привлечь существенную долю неопределившихся молодых избирателей. Кроме того, представители химической, пищевой и сталелитейной промышленности США также поддерживают действия Белого дома, поскольку они снижают «риски увеличения цен на топливо».

    В то же время инициативу Байдена жестко раскритиковали сторонники Республиканской партии. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что приостановка экспорта СПГ расширяет возможности России и ставит членов ЕС в зависимое от Москвы положение. Он подчеркнул, что данный шаг президента является «отвратительным провалом».

    «Решение Байдена ставит желания радикальных либералов выше энергетической безопасности США и их союзников», – цитирует Bloomberg Кэти Макморрис Роджерс, главу комитета Палаты представителей по энергетике и торговле. По ее мнению, столь поспешная инициатива может негативно отразиться на благосостоянии Штатов.

    Между тем в Европе к инициативе Байдена отнеслись на удивление спокойно. Так, неназванный чиновник Евросоюза сообщил CNN Politics, что не видит никакой угрозы от приостановки американского экспорта СПГ. «Даже при нынешнем спросе наша инфраструктура импорта сжиженного природного газа была задействована только на 60%», – подчеркнул он.

    Однако члены Европарламента видят ситуацию иначе. Они разочарованы тем, что дискуссия по вопросу СПГ внутри Штатов так сильно затрагивает ЕС. Более 60 членов законодательного органа направили Байдену коллективное письмо, в котором указали на «обеспокоенность» превращения «ложных представлений о европейских энергетических потребностях» в предлог для «резкого увеличения экспорта газа».

    Между тем издание Bloomberg пишет, что Европа находится в рекордной зависимости от американского СПГ. Подчеркивается, что топливо США действительно помогло ЕС снизить роль российских энергетических компаний в жизни Евросоюза, однако на место Москвы пришел Вашингтон, что некоторые расценивают как смену одного варианта зависимости на другой.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к существенному увеличению счетов за электроэнергию в Европе. Кроме того, местная промышленность ощущает серьезный рост цен на топливо, что приводит к рецессии в крупнейших производственных центрах объединения. В итоге зависимость ЕС от США в газовом вопросе может больно ударить по всем странам Европы.

    «В начале газового кризиса все умные эксперты указывали: возможно, не стоит заменять большую часть потерянных российских поставок СПГ из США, а скорее способствовать более широкой диверсификации, которая также включает производителей в Африке и на Ближнем Востоке», – пишет в своем Telegram-канале германский политолог Александр Рар.

    «Однако немецкое правительство решило поощрять новые финансовые схемы, которые позволили странам-поставщикам расширить свои производственные мощности, например, с помощью государственных гарантий для долгосрочных контрактов на закупку», – подчеркивает эксперт.

    «А новый крупный поставщик в лице США сейчас замедляется и больше не хочет выдавать разрешения на новые экспортные поставки. Только представьте, какой потенциал для шантажа будет у будущего президента Трампа. Немцы в шоке, хватаются за голову», – акцентирует он.

    «К сожалению, теперь становится очевидным, что пройденный Германией путь, вероятно, снова был недальновидным и рискованным. Были предложены альтернативные модели. Партнеры в Африке были готовы помочь. Путин был готов дальше поставлять газ. Германия срочно должна исправить внешнеэкономическую политику таким образом, чтобы она больше не игнорировала суровые геополитические реалии», – указывает Рар.

    По мнению экономиста Антона Любича, решение Джо Байдена объясняется разворачивающейся внутри США предвыборной гонкой. «Демократы, пока еще из Белого дома, стремятся по максимуму насолить представителям газовой отрасли, которые традиционно являются одними из важнейших спонсоров республиканцев», – считает он.

    «Мощности по сжижению газа и у России, и у других поставщиков ограничены.

    Тот же Катар готов предложить ФРГ поставку дополнительных ресурсов лишь в том случае, если Берлин оплатит строительство необходимой инфраструктуры по сжижению. Однако раскошеливаться немцы на данные предприятия не желают», – отмечает эксперт.

    «Из-за решения администрации Байдена та же Германия будет ограничена в имеющемся предложении газа. Ресурс на территории страны значительно подорожает, а его количества будет значительно не хватать для наращивания производства. Вполне возможно, что государства Европы будут вынуждены обратиться к посредникам для покупки российского газа», – акцентирует экономист.

    «Таковые уже существуют. Предложение ресурсов в мире крайне ограничено и существует их производственный баланс. Если товар необходим, а его покупка запрещена, то способ обойти запрет всегда найдется», – подчеркивает Любич.

    В реальности решение администрации Байдена объясняется тем, что в Штатах наблюдается существенный переизбыток СПГ на внутреннем рынке,

    считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). «Заводов по сжижению газа стало так много, что в стране сформировалась угроза экспортного нетбэка», – указывает он.

    «Ограничение поставок СПГ позволит сохранить низкие цены на ресурс внутри Штатов, а также создать дефицит за рубежом в целом ряде отраслей, где применяется газ. К таковым, например, относится производство азотных удобрений. Данным способом США добьются огромных конкурентных преимуществ в будущем», – подчеркивает экономист.

    «Для ЕС эта ситуация совершенно невыгодна, поскольку большее число возможных поставщиков всегда позволяет найти самое оптимальное предложение на рынке. В связи с этим вероятность того, что государства Евросоюза попытаются вернуться к закупке российского СПГ, действительно имеется. Но для этого им придется проявить изобретательность, учитывая санкции», – заключил собеседник.

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