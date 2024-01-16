На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Грецию в 2023 году
Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию в 2023 году, немного уступив первое место США, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA.
Импорт СПГ в Грецию из России составил 8,38 тераватт-часов, США поставили 10,75 ТВт.ч, передает РИА «Новости».
Основным пунктом поставки природного газа в Грецию стал терминал СПГ в Ревитуссе, он обеспечил 43,55% всего импорта. Также газ в Грецию поставляли Египет, Алжир, Норвегия, Нигерия и Испания, добавили в DESFA.
Совокупный импорт природного газа составил 67,71 ТВт.ч, сократившись на 21,41% по сравнению с 86,16 ТВт.ч в 2022 году.
Ранее сообщалось, что доля российского газа в Греции достигла рекордного показателя.