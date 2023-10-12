Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.8 комментариев
Доля российского газа в Греции достигла рекордного показателя
СМИ: В Грецию вернулся дешевый российский природный газ
Дешевый российский газ вернулся на рынок Греции, где его доля побила рекорд, пишет газета Kathimerini.
«Война на Украине, возможно, и бушует, но российский газ уверенно вернулся как на греческий, так и на европейский рынки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на греческое СМИ.
Сообщается, что доля российского газа покрывала до 45% потребностей Греции, а иногда и до 55%. За 9 месяцев 2023 года доля газа достигла уровня, существовавшего до введения санкций против Москвы.
В сентябре был установлен исторический рекорд, когда доля газа на рынке достигла 72%. Общая доля российского газа на внутреннем рынке Греции увеличилась с 35,7% за 9 месяцев 2022 года и 14,3% за весь год.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если бы закупка газа была вопросом морали, то ЕС отказался бы от него полностью.