Доля российского газа в Греции достигла рекордного показателя

СМИ: В Грецию вернулся дешевый российский природный газ

Tекст: Кристина Цыцура

«Война на Украине, возможно, и бушует, но российский газ уверенно вернулся как на греческий, так и на европейский рынки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на греческое СМИ.

Сообщается, что доля российского газа покрывала до 45% потребностей Греции, а иногда и до 55%. За 9 месяцев 2023 года доля газа достигла уровня, существовавшего до введения санкций против Москвы.

В сентябре был установлен исторический рекорд, когда доля газа на рынке достигла 72%. Общая доля российского газа на внутреннем рынке Греции увеличилась с 35,7% за 9 месяцев 2022 года и 14,3% за весь год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если бы закупка газа была вопросом морали, то ЕС отказался бы от него полностью.