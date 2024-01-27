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    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    СМИ узнали новый план США по Украине
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    36 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    27 января 2024, 14:33 • Новости дня

    В Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал решение американского лидера Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного газа.

    Джонсон заявил, что такое решение расширяет возможности России, негативно влияет на энергетическую безопасность США и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта, передает РИА «Новости». Политик назвал такой шаг «отвратительным провалом».

    Накануне администрация Байдена приостановила выдачу разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает сырье из России на мировых рынках, объяснив решение климатическими изменениями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как 2023 год доказал перспективы российского СПГ, несмотря на активные дебаты на Западе по поводу возможного отказа от него.

    26 января 2024, 22:40 • Новости дня
    Власти ОАЭ не дадут Моргшенштерну вернуться в Дубай после интервью Собчак

    Рэперу Моргенштерну не продлили туристическую визу в ОАЭ после интервью Собчак

    Tекст: Денис Тельманов

    Признанному в России иноагентом рэперу Алишеру Моргенштерну* не дали визу в Объединенные арабские эмираты, где он несколько лет проживал как турист.

    «Когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу», – рассказал артист в личном блоге, передает StarHit.

    Отмечается, что певца остановили на паспортном контроле после прилета в Дубай, сотрудник паспортного контроля сообщил, что ему закрыт въезд в страну.

    Моргенштерн предположил, что решение заблокировать въезд в страну сыграло интервью с Ксенией Собчак», выпущенное в ноябре 2023 года.

    Ранее власти ОАЭ внесли Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом) в черный список из-за статуса иностранного агента в России и нарушения местных запретов и законов, сообщили СМИ.

    Запрет вступил в силу через сутки после публикации нового интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он рассказывал, как обходит арабские ограничения.

    В июне Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна за отказ указывать в соцсетях статус иностранного агента. Минюст включил рэпера в список иностранных агентов в начале мая.

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    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    26 января 2024, 17:21 • Новости дня
    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

    СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили Ил-76 на территории Белгородской области, располагалось в поселке Липцы в Харьковской области, сообщил Следственный комитет России.

    Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

    Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

    Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

    Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

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    26 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    СМИ назвали настоящую причину смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

    Названа настоящая причина смерти лидера Nirvana Курта Кобейна
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликован официальный отчет о вскрытии тела лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в котором причиной смерти музыканта указан суицид.

    Частный детектив Том Грант, все эти годы занимающийся изучением смерти звезды, обнаружил файл с отчетом о вскрытии тела Курта Кобейна, ранее существовало множество версий его смерти. Из документа следует, что музыкант совершил суицид, кроме того, в крови рокера нашли смесь запрещенных препаратов, пишет «СтарХит».

    Отмечается, что ранее эта информация не распространялась из-за законов штата Вашингтон. Официальные лица отказались комментировать опубликованную информацию.

    Напомним, электрик обнаружил бездыханное тело Курта 8 апреля 1994 года и доложил полиции. В предсмертной записке артист просил не винить в трагедии супругу Кортни Лав, однако долгое время фанаты и общественность считали, что жена погубила рокера. Мама музыканта же уверяла, что Курт совершил самоубийство, поскольку страдал биполярным аффективным расстройством.

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    26 января 2024, 21:32 • Новости дня
    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу

    Губернатор Оклахомы заявил о намерении направить Национальную гвардию в Техас

    Оклахома готова послать гвардию на помощь Техасу
    @ REUTERS/Joshua Lott

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.

    В эфире телеканала Fox News Ститт на вопрос ведущего о том, планирует ли он отправить Национальную гвардию в Техас, ответил: «Абсолютно».

    Губернатор Оклахомы раскритиковал решение американских властей о демонтаже забора из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.

    «Мы имеем право защищать нашу страну от вторжения. А как бы еще это назвать, если через вас незаконно проезжают 6 млн человек?» – подчеркнул Ститт. Он также напомнил, что однажды уже направлял Национальную гвардию Оклахомы в Техас.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики.

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    26 января 2024, 16:52 • Новости дня
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что Америка рискует столкнуться с «разрушительным гражданским противостоянием».

    Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .

    По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

    Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.

    Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».

    «И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.

    Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».

    До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.

    Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.

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    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    26 января 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76

    СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

    Опубликовано видео посадки украинских военнопленных в Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который был сбит ПВО ВСУ в Белгородской области.

    Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

    Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 11:50 • Новости дня
    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов

    Financial Times: Глава Банка Италии Панетт объяснил, чем обернется конфискация российских активов

    Глава Банка Италии объяснил, чем обернется конфискация российских активов
    @ Monika Skolimowska/Global Look Press

    Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, заявил глава Банка Италии Фабио Панетт, пишет газета Financial Times.

    По его словам, превращение валюты в оружие скажется на ее привлекательности и поспособствует появлению альтернатив, передает РИА «Новости».

    Китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты, добавил Панетта.

    Ранее Комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

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    26 января 2024, 20:19 • Новости дня
    Писателя Акунина объявили в розыск

    МВД объявило в розыск писателя Акунина

    Писателя Акунина объявили в розыск
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), объявили в розыск по уголовной статье, сообщили в МВД России.

    Данные о розыске размещены в базе МВД. По какой именно статье ведется розыск, не сообщается, передает ТАСС.

    Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, но при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.

    В отношении Акунина было возбуждено дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.

    Ученый-правовед, заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил газете ВЗГЛЯД, что книги Акунина можно читать в общественных местах и хранить дома.

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    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    26 января 2024, 17:44 • Новости дня
    СМИ: Россия и Украина обменялись телами погибших военных

    РБК: Россия и Украина обменялись телами погибших военных через два дня после катастрофы Ил-76

    СМИ: Россия и Украина обменялись телами погибших военных
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина передала 55 погибших на спецоперации российских военных, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Обмен телами состоялся через два дня после крушения сбитого ракетой Ил-76.

    Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что на Украину передали тела 77 погибших военных. Отмечается, что тема обмена обсуждалась длительное время при посредничестве Международного комитета Красного Креста, передает РБК.

    Военные ВСУ добавили, что тела будут переданы судебно-медицинским экспертам для установления их личностей.

    Напомним, в среду в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена.

    В Кремле заявили, что Киев совершил совершенно чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.

    Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов добавил, что Россия будет разговаривать «хоть с чертом» ради освобождения своих граждан, оказавшихся в плену.

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    26 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги», сообщил телеканал Fox News.

    В эфире телеканала Патрик призвал Байдена не совершать крупнейшую ошибку – идти на конфронтацию с правоохранителями, армией и национальной гвардией на границе. По его словам, техасские силовики делают то, чего хочет американский народ, передает РИА «Новости».

    Вице-губернатор отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы не допустить столпотворения на границе. Патрик добавил, что если Джо Байден уйдет с пути местных силовиков, то они смогут защитить границу.

    Ранее в четверг губернатор Техаса Грег Эббот объявил о «вторжении» мигрантов и мерах по самозащите из-за сложившейся ситуации. Национальная гвардия штата Техас взяла под свой контроль участок границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы.

    Между тем Верховный суд США по запросу администрации Байдена разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. В то же время губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как борьба между президентом США и Конгрессом за деньги для Украины получила еще одно измерение и воодушевила сепаратистов Техаса.

    Коментарии (26)
    27 января 2024, 09:53 • Новости дня
    Концерт Галкина сорвался на Бали

    Комика Максима Галкина не пустили на Бали

    Концерт Галкина сорвался на Бали
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Комика Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом) не пустили на Бали, где у него должен был состояться концерт, юмористу закрыли доступ в Индонезию.

    Юмориста развернули еще в аэропорту Денпасара. По данным таможенников, паспорт Галкина (признан в России иноагентом) внесен в «черный список». Несмотря на разрешение на концерт и открытую рабочую визу, артиста не пустили на Бали. Как сообщают СМИ, сейчас он ждет в аэропорту самолет в Вену, пишет «Комсомольская правда».

    До этого концерт Галкина был отменен в Таиланде.

    Ранее Галкин получил штрафы за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае. Позже продюсер Иосиф Пригожин, комментируя вынесение штрафа Галкину, отметил, что в Дубае штрафом артиста призвали «знать границы».

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    26 января 2024, 16:32 • Новости дня
    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие

    Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории

    Захарова: В Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворными претензии Киева по принятому президентом Украины Владимиром Зеленским указу об «исторически населенных украинцами» территориях России.

    Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.

    Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».

    «Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.

    Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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