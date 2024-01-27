Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
В Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал решение американского лидера Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного газа.
Джонсон заявил, что такое решение расширяет возможности России, негативно влияет на энергетическую безопасность США и ставит Евросоюз в зависимость от российского экспорта, передает РИА «Новости». Политик назвал такой шаг «отвратительным провалом».
Накануне администрация Байдена приостановила выдачу разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает сырье из России на мировых рынках, объяснив решение климатическими изменениями.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как 2023 год доказал перспективы российского СПГ, несмотря на активные дебаты на Западе по поводу возможного отказа от него.