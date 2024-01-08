2023 год доказал перспективы российского СПГ

Tекст: Владимир Добрынин

В прошлый отопительный сезон Европе сильно повезло. Летом 2022 года подготовка к зиме проходила под сомнения: а хватит ли ЕС газа, чтобы не замерзнуть? Тогда погоды сжалились над Старым Светом, не позволив температурам в течение октября – марта спуститься на рекордные минимумы.



Однако теплая зима – это подарок, а не гарантия. Потому, несмотря на введенные Евросоюзом санкции против российских энергоносителей, их закупки летом 2023 года велись весьма активно. Уже к началу ноября 2023 года резервуары европейских ПХГ были заполнены, что называется, под завязку – на 99,63%. И значительную роль в этом сыграли закупки у России сжиженного природного газа.

«После российского вторжения в Украину ЕС попытался отказаться от российского газа и сжиженного природного газа (СПГ). Но цифры показывают рост российского импорта, а некоторые европейские страны даже разрешают своим терминалам переваливать и/или реэкспортировать российский СПГ», – цитирует испанская La Vanguardia авторов исследования, проведенного IEEFA (Институт экономики энергетики и финансового анализа – Хьюстон, США).



Основным импортером российского СПГ среди стран ЕС является как раз Испания: с января по сентябрь 2023 года ею было импортировано (в пересчете с тоннажа жидкого топлива на объем газообразного) 5,21 млрд куб. метров. За ней следуют Франция (3,19 млрд куб. м) и Бельгия (3,14 млрд куб. м). Испания и Бельгия увеличили свои закупки на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным за январь–октябрь одной из крупнейших испанских энергетических компаний Enagás, Россия является вторым поставщиком СПГ и третьим в общем объеме газа Испании с долей 18% испанского топливного импорта.

По данным IEEFA, за весь газ российского происхождения Европа заплатила в 2022 году 16,1 млрд евро. В 2023-м тенденция не изменилась. «Если посмотреть на объемы закупленного СПГ, то они уже сейчас составляют около 14 млрд кубометров. Несмотря на многочисленные торговые санкции, страны ЕС только в период с января по сентябрь 2023 года заплатили России 12,5 млрд евро», – пишут аналитики IEEFA. За 11 месяцев текущего года в Европу было поставлено 13,5 млн тонн российского СПГ, сообщает S&P Global. Это немногим меньше, чем за весь 2022 год (14 млн тонн).

«С одной стороны, многие европейские компании имеют долгосрочные контракты на поставку газа из России – и эти контракты продолжают выполняться. C другой – в Испании в системе зарегистрированы российские операторы, у которых потребители могут покупать. Еще одним важным аспектом является то, что Испания имеет один из крупнейших регазификационных заводов в ЕС, что делает ее центром прибытия и реэкспорта СПГ в Европу, – объясняет директор кафедры энергетического перехода Университета Барселоны (UB) Мариано Марсо. – Испания реэкспортировала 1,05 млрд кубометров СПГ в период с января по сентябрь 2023 года, при этом ее реэкспорт в Италию почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Европейцы охотно берут СПГ из России со спекулятивными целями – принимают в своих портах и тут же перепродают в другие государства.

Эта так называемая перевалка русского газа в отчетность энергетическим департаментом ЕК не вносится. Объяснение простое – не для себя же покупаем, а на перепродажу. Таким образом, «ЕС закрывает глаза на 21% общего объема закупаемого у России СПГ», информирует издание El Periodico de la energia.

«Для Брюсселя ситуация с политической точки зрения весьма некомфортная. Принятый Еврокомиссией план RePowerEU не только направлен на борьбу с климатическим кризисом, но и ставит задачей снижение зависимости ЕС от российских ископаемых... Текущая ситуация, скорее всего, повлияет на будущие решения в ЕС», – говорит Анна Мария Джаллер-Макаревич, старший аналитик по энергетике европейской команды IEEFA.

Здесь следует напомнить, что в июле-августе основные российские заводы по сжижению газа – на Сахалине и Ямале – сильно снижали свою производственную активность из-за проведения ремонтно-технических работ. Однако осенью экспорт СПГ вновь стал возрастать. В ноябре 2023 года Россия отправила в Европу рекордное месячное количество сжиженного газа – 1,75 млн тонн, и эксперты полагают, что декабрь окажется еще более успешным.

Оснований для такого вывода становится все больше: недружественные нам страны, всего несколько месяцев назад громко заявлявшие о полном отказе от закупок «СПГ из Москвы», теперь говорят о возобновлении этих закупок. В октябре текущего года наш СПГ вновь начала приобретать Чехия. 10 декабря стало известно об аналогичном решении, принятом правительством Нидерландов.

В настоящее время несколько крупных европейских компаний имеют долгосрочные договоры о закупках российского трубопроводного и сжиженного газа.

У австрийской государственной компании OMV есть контракт с Газпромом до 2040 года. В июле 2015 года французская Engie и «Ямал» заключили договор о поставках российского СПГ сроком на 23 года. В 2018 году этот контракт унаследовала французская же Total, которая, по словам ее гендиректора Патрика Пуянне, «не намерена прекращать свои отношения с русским, во всяком случае, пока в ЕС не введут твердый запрет на закупки всех видов газа из России». Бельгийская Fluxys LNG NV/SA имеет 20-летний контракт с «Ямалом», из которого выходить не изъявляет желания.

Испанская Naturgy, подписавшая соглашение на приобретение российского СПГ до 2042 года (2,7 млн тонн ежегодно) тоже не спешит с разрывом отношений. Еще в феврале прошлого года президент Naturgy Франсиско Рейнес заявил, касаясь вопроса «необходимости преодоления газовой зависимости ЕС от РФ»: «Naturgy всегда делает две вещи: выполняет свои обязательства и выдерживает сроки договоров до конца. Для расставания должно быть оправдание. И сегодня для этого нет причин».

Как свидетельствуют западные источники, доля российского СПГ в общем объеме закупленного ЕС сжиженного газа составляет 7,3%. По поставкам сжиженного газа в ЕС Россия вышла на второе место, уступая только США и отодвинув на третью ступень Катар.

Ситуация эта крайне не нравится Вашингтону, который рассчитывает заставить Европу питаться исключительно американским СПГ. В Белом доме устами помощника госсекретаря Джеффри Пайетта прямо было заявлено: «Наша цель – задушить проект «Арктик СПГ – 2», крупнейший российский СПГ-проект. За океаном не стесняются признать, что считают допустимыми прибегать к бесчестным методам, если в честном соревновании их победить не могут. И давят при этом не только на поставщиков – Россию, но и на своих ближайших союзников – потребителей в Евросоюзе.

«Удушение» проекта «Арктик СПГ – 2» ударит не только по Европе. В числе его пайщиков – имеющая десятипроцентный пакет японская корпорация Mitsui. Дивиденды японцы должны получать, кстати, не пустыми зелеными бумажками с портретами президентов, а реальным газом. Два миллиона тонн СПГ в год. А это 3% всего японского импорта. Чтобы понять значение газа для Страны восходящего солнца, достаточно вспомнить одну цифру – около 30% всей используемой в этом государстве электроэнергии вырабатывается при помощи газа.

Известно, что в 2023 году Россия планировала поставить разным странам мира примерно 32 млн тонн СПГ. Ввод в строй всех трех линий «Арктик СПГ – 2» увеличит этот показатель еще на 20 млн тонн. Первая линия фактически уже начала работать, заявил не так давно вице-премьер Александр Новак: «Мы ожидаем, что в первом квартале следующего года будут отгрузки уже с этого проекта». США в текущем году экспортировали 133,7 млн тонн СПГ (на Европу – 86 млн тонн). То есть Россия, реализовав «Арктик СПГ – 2», становится серьезным препятствием Штатов на пути к тотальной гегемонии на мировом рынке СПГ.





К тому самому 2027 году, что записан в планах ЕС, в Америке должны быть введены в строй несколько новых заводов по сжижению природного газа. Еще один завод строится в Катаре: увеличение производства в этих странах увеличит и объем поставляемого на внешний рынок продукта. Поэтому европейцы (под давлением из Вашингтона) могут составить экономическое обоснование полного отказа от российского (более дешевого) СПГ в пользу американского и катарского. К тому времени процесс переезда европейских промышленных гигантов в США, поближе к источникам дешевой энергии, может быть и завершен, что снизит реальную потребность Старого Света в энергоносителях.

Но может быть и так, что в ЕС возобладает разум и понимание того, что нельзя себя своей рукой лишать индустриальной базы – и экономика продиктует необходимость сохранения закупок СПГ из России. России же в любом случае не стоит тратить время на гадание на ромашке «будут европейцы брать газ – не будут брать». Европа – это далеко не весь мир. Тем более, что максимальную потребность в энергоносителях сейчас (и в будущем) испытывают Китай, Индия и другие азиатские страны. В сторону которых наша страна и поворачивается. Хуже для нас – точно не будет.