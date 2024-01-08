Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.11 комментариев
2023 год доказал перспективы российского СПГ
Весь 2023 год Запад вел активные дебаты по поводу возможного отказа от еще одного важнейшего энергоносителя из России – сжиженного природного газа (СПГ). США поставили цель «задушить» ключевой российский СПГ-проект – завод «Арктик СПГ – 2». Однако в итоге Европа фактически признала невозможность отказа от российского СПГ, по крайней мере на данном этапе.
В прошлый отопительный сезон Европе сильно повезло. Летом 2022 года подготовка к зиме проходила под сомнения: а хватит ли ЕС газа, чтобы не замерзнуть? Тогда погоды сжалились над Старым Светом, не позволив температурам в течение октября – марта спуститься на рекордные минимумы.
Однако теплая зима – это подарок, а не гарантия. Потому, несмотря на введенные Евросоюзом санкции против российских энергоносителей, их закупки летом 2023 года велись весьма активно. Уже к началу ноября 2023 года резервуары европейских ПХГ были заполнены, что называется, под завязку – на 99,63%. И значительную роль в этом сыграли закупки у России сжиженного природного газа.
«После российского вторжения в Украину ЕС попытался отказаться от российского газа и сжиженного природного газа (СПГ). Но цифры показывают рост российского импорта, а некоторые европейские страны даже разрешают своим терминалам переваливать и/или реэкспортировать российский СПГ», – цитирует испанская La Vanguardia авторов исследования, проведенного IEEFA (Институт экономики энергетики и финансового анализа – Хьюстон, США).
Основным импортером российского СПГ среди стран ЕС является как раз Испания: с января по сентябрь 2023 года ею было импортировано (в пересчете с тоннажа жидкого топлива на объем газообразного) 5,21 млрд куб. метров. За ней следуют Франция (3,19 млрд куб. м) и Бельгия (3,14 млрд куб. м). Испания и Бельгия увеличили свои закупки на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным за январь–октябрь одной из крупнейших испанских энергетических компаний Enagás, Россия является вторым поставщиком СПГ и третьим в общем объеме газа Испании с долей 18% испанского топливного импорта.
По данным IEEFA, за весь газ российского происхождения Европа заплатила в 2022 году 16,1 млрд евро. В 2023-м тенденция не изменилась. «Если посмотреть на объемы закупленного СПГ, то они уже сейчас составляют около 14 млрд кубометров. Несмотря на многочисленные торговые санкции, страны ЕС только в период с января по сентябрь 2023 года заплатили России 12,5 млрд евро», – пишут аналитики IEEFA. За 11 месяцев текущего года в Европу было поставлено 13,5 млн тонн российского СПГ, сообщает S&P Global. Это немногим меньше, чем за весь 2022 год (14 млн тонн).
«С одной стороны, многие европейские компании имеют долгосрочные контракты на поставку газа из России – и эти контракты продолжают выполняться. C другой – в Испании в системе зарегистрированы российские операторы, у которых потребители могут покупать. Еще одним важным аспектом является то, что Испания имеет один из крупнейших регазификационных заводов в ЕС, что делает ее центром прибытия и реэкспорта СПГ в Европу, – объясняет директор кафедры энергетического перехода Университета Барселоны (UB) Мариано Марсо. – Испания реэкспортировала 1,05 млрд кубометров СПГ в период с января по сентябрь 2023 года, при этом ее реэкспорт в Италию почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
Европейцы охотно берут СПГ из России со спекулятивными целями – принимают в своих портах и тут же перепродают в другие государства.
Эта так называемая перевалка русского газа в отчетность энергетическим департаментом ЕК не вносится. Объяснение простое – не для себя же покупаем, а на перепродажу. Таким образом, «ЕС закрывает глаза на 21% общего объема закупаемого у России СПГ», информирует издание El Periodico de la energia.
«Для Брюсселя ситуация с политической точки зрения весьма некомфортная. Принятый Еврокомиссией план RePowerEU не только направлен на борьбу с климатическим кризисом, но и ставит задачей снижение зависимости ЕС от российских ископаемых... Текущая ситуация, скорее всего, повлияет на будущие решения в ЕС», – говорит Анна Мария Джаллер-Макаревич, старший аналитик по энергетике европейской команды IEEFA.
Здесь следует напомнить, что в июле-августе основные российские заводы по сжижению газа – на Сахалине и Ямале – сильно снижали свою производственную активность из-за проведения ремонтно-технических работ. Однако осенью экспорт СПГ вновь стал возрастать. В ноябре 2023 года Россия отправила в Европу рекордное месячное количество сжиженного газа – 1,75 млн тонн, и эксперты полагают, что декабрь окажется еще более успешным.
Оснований для такого вывода становится все больше: недружественные нам страны, всего несколько месяцев назад громко заявлявшие о полном отказе от закупок «СПГ из Москвы», теперь говорят о возобновлении этих закупок. В октябре текущего года наш СПГ вновь начала приобретать Чехия. 10 декабря стало известно об аналогичном решении, принятом правительством Нидерландов.
В настоящее время несколько крупных европейских компаний имеют долгосрочные договоры о закупках российского трубопроводного и сжиженного газа.
У австрийской государственной компании OMV есть контракт с Газпромом до 2040 года. В июле 2015 года французская Engie и «Ямал» заключили договор о поставках российского СПГ сроком на 23 года. В 2018 году этот контракт унаследовала французская же Total, которая, по словам ее гендиректора Патрика Пуянне, «не намерена прекращать свои отношения с русским, во всяком случае, пока в ЕС не введут твердый запрет на закупки всех видов газа из России». Бельгийская Fluxys LNG NV/SA имеет 20-летний контракт с «Ямалом», из которого выходить не изъявляет желания.
Испанская Naturgy, подписавшая соглашение на приобретение российского СПГ до 2042 года (2,7 млн тонн ежегодно) тоже не спешит с разрывом отношений. Еще в феврале прошлого года президент Naturgy Франсиско Рейнес заявил, касаясь вопроса «необходимости преодоления газовой зависимости ЕС от РФ»: «Naturgy всегда делает две вещи: выполняет свои обязательства и выдерживает сроки договоров до конца. Для расставания должно быть оправдание. И сегодня для этого нет причин».
Как свидетельствуют западные источники, доля российского СПГ в общем объеме закупленного ЕС сжиженного газа составляет 7,3%. По поставкам сжиженного газа в ЕС Россия вышла на второе место, уступая только США и отодвинув на третью ступень Катар.
Ситуация эта крайне не нравится Вашингтону, который рассчитывает заставить Европу питаться исключительно американским СПГ. В Белом доме устами помощника госсекретаря Джеффри Пайетта прямо было заявлено: «Наша цель – задушить проект «Арктик СПГ – 2», крупнейший российский СПГ-проект. За океаном не стесняются признать, что считают допустимыми прибегать к бесчестным методам, если в честном соревновании их победить не могут. И давят при этом не только на поставщиков – Россию, но и на своих ближайших союзников – потребителей в Евросоюзе.
«Удушение» проекта «Арктик СПГ – 2» ударит не только по Европе. В числе его пайщиков – имеющая десятипроцентный пакет японская корпорация Mitsui. Дивиденды японцы должны получать, кстати, не пустыми зелеными бумажками с портретами президентов, а реальным газом. Два миллиона тонн СПГ в год. А это 3% всего японского импорта. Чтобы понять значение газа для Страны восходящего солнца, достаточно вспомнить одну цифру – около 30% всей используемой в этом государстве электроэнергии вырабатывается при помощи газа.
Известно, что в 2023 году Россия планировала поставить разным странам мира примерно 32 млн тонн СПГ. Ввод в строй всех трех линий «Арктик СПГ – 2» увеличит этот показатель еще на 20 млн тонн. Первая линия фактически уже начала работать, заявил не так давно вице-премьер Александр Новак: «Мы ожидаем, что в первом квартале следующего года будут отгрузки уже с этого проекта». США в текущем году экспортировали 133,7 млн тонн СПГ (на Европу – 86 млн тонн). То есть Россия, реализовав «Арктик СПГ – 2», становится серьезным препятствием Штатов на пути к тотальной гегемонии на мировом рынке СПГ.
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К тому самому 2027 году, что записан в планах ЕС, в Америке должны быть введены в строй несколько новых заводов по сжижению природного газа. Еще один завод строится в Катаре: увеличение производства в этих странах увеличит и объем поставляемого на внешний рынок продукта. Поэтому европейцы (под давлением из Вашингтона) могут составить экономическое обоснование полного отказа от российского (более дешевого) СПГ в пользу американского и катарского. К тому времени процесс переезда европейских промышленных гигантов в США, поближе к источникам дешевой энергии, может быть и завершен, что снизит реальную потребность Старого Света в энергоносителях.
Но может быть и так, что в ЕС возобладает разум и понимание того, что нельзя себя своей рукой лишать индустриальной базы – и экономика продиктует необходимость сохранения закупок СПГ из России. России же в любом случае не стоит тратить время на гадание на ромашке «будут европейцы брать газ – не будут брать». Европа – это далеко не весь мир. Тем более, что максимальную потребность в энергоносителях сейчас (и в будущем) испытывают Китай, Индия и другие азиатские страны. В сторону которых наша страна и поворачивается. Хуже для нас – точно не будет.