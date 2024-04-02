В России появился первый Межрегиональный химический промышленный кластер

В России появился первый химический межрегиональный промышленный кластер, сформированный на базе химических предприятий Иркутской и Омской областей, а также республик Башкортостан, Чувашия и Марий Эл, заявила член Комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

«Благодаря совместной работе нашего Экспертного совета по развитию химической промышленности, Минпромторга России, правительства Иркутской области и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России – первый в России Межрегиональный промышленный химический кластер включен в реестр Минпромторга России. Уже сегодня в состав участников кластера входят 11 предприятий и количество будет расширяться», – сказала депутат.

Парламентарий напомнила, что включение промышленных кластеров в реестр Минпромторга позволит их участникам претендовать на получение мер государственной поддержки, таких как льготное кредитование, снижение страховых взносов, субсидии на приобретение стартовых партий продукции, упрощение администрирования.

«Наличие мер поддержки позволит сформировать новые кооперационные связи, ускорить процесс выпуска новых видов продукции, снизить ее себестоимость, а также создать дополнительные стимулы для повышения инвестиционной активности бизнеса. Кластер даст новый экономический импульс развития регионов, а также укрепит технологический суверенитет страны», – отметила она.

По ее словам, запуск Межрегионального промышленного химического кластера является частью большой работы по созданию Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, который в перспективе станет производственным, научным и технологическим ядром кластера.

Замминистра промышленности и торговли Юрин Михаил Николаевич отметил, что проект паспорта Федерального проекта по развитию Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» разработан и направлен на согласование в федеральные и региональные органы исполнительной власти.

«Планируемый результат от создания Федерального центра химии – новые высокотехнологичные производства малотоннажной и среднетоннажной химии. Реализация проекта межрегионального промышленного химического кластера на базе Федерального центра химии – важнейший шаг на пути к достижению технологического суверенитета», – подчеркнул он.