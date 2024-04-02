В ООН заявили о преследовании Киевом жителей за сотрудничество с Россией

Tекст: Ольга Никитина

Украинские власти, как подчеркнул Тюрк в выступлении на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), преследуют и осуждают местных жителей за «сотрудничество» с Россией, даже за обычную работу в своем сообществе, передает ТАСС.

В некоторых случаях задокументированы пытки, жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство.

Тюрк призвал власти Украины принять комплексный подход к ответственности, основанный на широких инклюзивных консультациях с пострадавшими.

Согласно докладу УВКПЧ, на 31 декабря 2023 года на Украине было заведено 6 тыс. 762 уголовных дела за «коллаборационистскую деятельность». Вынесено более тысячи приговоров, почти все обвинительные.

УВКПЧ задокументировало 12 случаев пыток, жестокого обращения, произвольных задержаний и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство.

Москва при этом заявила, что доклад управления не отражает реальности.