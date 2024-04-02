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В ООН заявили о преследовании Киевом жителей за сотрудничество с Россией
На 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк заявил, что после перехода некоторых территорий под контроль Украины некоторые жители пострадали от рук украинских властей.
Украинские власти, как подчеркнул Тюрк в выступлении на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), преследуют и осуждают местных жителей за «сотрудничество» с Россией, даже за обычную работу в своем сообществе, передает ТАСС.
В некоторых случаях задокументированы пытки, жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство.
Тюрк призвал власти Украины принять комплексный подход к ответственности, основанный на широких инклюзивных консультациях с пострадавшими.
Согласно докладу УВКПЧ, на 31 декабря 2023 года на Украине было заведено 6 тыс. 762 уголовных дела за «коллаборационистскую деятельность». Вынесено более тысячи приговоров, почти все обвинительные.
УВКПЧ задокументировало 12 случаев пыток, жестокого обращения, произвольных задержаний и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство.
Москва при этом заявила, что доклад управления не отражает реальности.