Tекст: Александра Юдина

По его словам, представленная в докладе информация неполна, она не дает полной картины игнорирования Киевом международных прав, передает РИА «Новости».

Мирошник также добавил, что управление ООН по правам человека взяло только часть данных «по политическим побуждениям». Эти данные в итоге достаточно четко характеризуют действия Украины.

Посол подчеркнул, что доклад ООН не является «абсолютно адекватным отражением реальности» и не учитывает многие факты, которые сейчас недоступны УВКПЧ из-за его политизированности.

Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме.

Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.