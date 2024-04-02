Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины
Патрушев заявил о желании НАТО сохранить «хотя бы часть» Украины как антироссийскую территорию
США и НАТО хотят сохранить Украину «или хотя бы ее часть» как подконтрольную антироссийскую территорию для обслуживания интересов альянса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» отметил, что в связи с этим необходимость «демилитаризации Украины остается актуальной». Он назвал НАТО «де-факто стороной украинского конфликта» на Украине.
Патрушев рассказал, что НАТО стало регулярно проводить учения на Украине с 1995 года, в 2004 году Верховная рада разрешила силам НАТО свободный доступ на Украину, после госпереворота 2014 года началась «усиленная милитаризация». Как заявил Патрушев, есть «неопровержимые доказательства», свидетельствующие о том, что Киев «с подачи США и НАТО» собирался очень «жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами» с русскоязычным населением.
Напомним, Патрушев заявил, что ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» являются многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».