Уровень воды в реке Тобол достиг 10 метров

Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?2 комментария
Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?2 комментария
Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.18 комментариев
Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»
В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».
Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.
Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.
Продюсер Пригожин объяснил низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой
Певица Алла Пугачева в день своего 75-летия выпустила на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» новую песню «Жизнь слишком хороша». К вечеру 15 апреля песня набрала всего чуть больше 2,5 тыс. прослушиваний.
«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», – говорит Пригожин. При этом он отмечает, что аудитория певицы достаточно взрослая и не сидит в соцсетях и на музыкальных сервисах.
«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой – артиста, который пошел по другой дороге. Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», – напомнил продюсер. По его словам, те поступки, которые совершила Пугачева после начала спецоперации, нельзя назвать достойными звезды такого уровня.
Говоря об отсутствии программ на телевидении к юбилею Пугачевой, Пригожин отметил, что для певицы никто не обязан делать поздравительные спецвыпуски, хотя раньше это и было определенной традицией. «Поэтому, уверен, что внутри, хоть она это никогда не покажет, ей обидно», – полагает Пригожин.
Ранее концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал, что за один концерт в Германии Пугачева запросила 50 тыс. евро. При этом он уточнил, что данный гонорар слишком мал для певицы такого масштаба. Гастроли по Европе запланированы на осень.
Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.
МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.
Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».
Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».
СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».
Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.
В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.
Минпромторг: Российско-белорусский самолет «Освей» сможет работать в простых и сложных метеорологических условиях
Отмечается, что самолет сможет выполнять широкий спектр авиационных работ, в том числе в отдаленных и труднодоступны районах. Новое воздушное судно будет сертифицировано по гражданским нормам летной годности и сможет работать в простых и сложных метеорологических условиях, передает ТАСС.
15 апреля Москва и Минск заключили межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей».
По его словам, Николай Козупица окончил вуз с отличием по специальности «инженер-геолог» и около десяти лет работал на Сахалине, после чего получил приглашение работать в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».
Также мэр Орска отметил, что гордится сыном, его заслугами, и подчеркнул, что в Дубае – «тоже не мед», передает «Комсомольская правда».
Ранее общественность задалась вопросом, как сын мэра смог позволить себе недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей.
Тем временем, по данным агентства «Интерфакс», в поселке Тукай в городском округе Орск Оренбургской области из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация. Жителей перевезут в пункты временного размещения на базе двух школ.
Глава МЧС Александр Куренков ранее сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.
«Завершено заселение экипажа на первый боевой ледокол «Иван Папанин», построенный для ВМФ», – передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Отмечается, что заселение экипажа проходило поэтапно и является важным шагом перед выходом ледокола на заводские ходовые испытания.
По данным Минобороны России, моряки ледокола прошли специальное обучение, включающее отработку навыков эксплуатации техники и вооружения в условиях Арктики на учебно-тренажерных комплексах.
«Иван Папанин» – головной корабль проекта 23550, серии многофункциональных ледоколов, способных преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Корабли этого проекта могут нести на борту вертолет и предназначены как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Счетной палаты США, за последние пять лет общая готовность парка F-35 к выполнению боевых задач значительно снизилась.
Лишь 52% истребителей F-35A ВВС США частично пригодны для выполнения боевых задач, что ниже целевого показателя в 80%. Для военно-морского флота этот показатель составил 62% по сравнению с целевым показателем в 75%.
Ранее Министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму в 7,8 млрд долларов.
Си Цзиньпин считает, что в первую очередь следует уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды.
Вторым пунктом он призвал «остудить ситуацию», прекратить подливать масло в огонь, передает ТАСС.
Китайский лидер настаивает на создании условий, чтобы стало возможным восстановление мира. Он призвал воздержаться от обострения напряженности.
Кроме того, следует, по его словам, уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.
Как указал Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, Украина предложила данное решение для того, чтобы можно было использовать европейские системы ПВО для защиты хранилищ. Он, в свою очередь, назвал это мудрым решением, передает ТАСС.
Видео выступления министра опубликовала пресс-служба Европейского совета. По его мнению, предложение было встречено с позитивом, однако окончательное решение о его реализации должно быть принято на политическом уровне.
В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море
«Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.
По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.
Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.
Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.
Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.
«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.
Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.
Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку в центре Москвы на глазах у ее бабушки
Как указали в пресс-службе, неадекватный мужчина начал конфликтовать с 62-летней женщиной, после чего нанес удар ножом в область горла ее 18-летней внучке и убежал на территорию детской больницы, передает Life.
По словам бабушки пострадавшей, она сначала предложила жителю Мытищ денег, однако тот отказался и без причины перерезал внучке горло.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за несколько минут. Отмечается, что мужчина был в невменяемом состоянии и не смог объяснить, зачем напал на девушку. Его доставили в полицию. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.
В прокуратуре Москвы уточнили, что 23-летнему жителю Мытищ предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что на МЦД в столице девушка распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом вступившегося за него попутчика, он получил тяжкий вред здоровью.
«Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Зеленский считает, что если Конгресс разделит помощь, то это будет означать, что это вопрос выборов в Штатах.
По его словам, никого не волнует происходящее на Украине, американских политиков волнует только их рейтинг одобрения.
Ранее Джонсон сообщил, что вскоре конгрессмены могут рассмотреть проект закона о помощи Украине.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация выступает против разделения помощи Украине и Израилю.
Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ
По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».
Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.
По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.
Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.
«А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.
Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.
Как пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на очевидца, «окружающие были в шоке», а на место происшествия прибыла полиция, передает ТАСС. Сейчас многие украинцы торопятся оформить загранпаспорта до вступления в силу закона о мобилизации.
Стоит отметить, что попасть в паспортный сервис в Варшаве в настоящее время крайне сложно из-за огромных очередей, которые выстраиваются с ночи. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что в час ночи уже было 150 человек записи. По его словам, в 10:00 открывается сервис и там говорят: «Мы не берем живую очередь», а здесь человек 300 стоит, и начали принимать только тех, кто по онлайн-записи.
Уточняется, что после драки живую очередь в паспортном сервисе отменили, оставив только электронную.
Ранее сообщалось, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.
Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. За документ проголосовали 283 депутата. Кроме того, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая поддержала идею отправки женщин на фронт.