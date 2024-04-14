Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
FT: Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%
Сербия и Франция «более чем на 90% согласовали» детали сделки о приобретении 12 истребителей Rafale для сербских ВВС, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Минобороны Сербии.
Как заявил собеседник издания, комментируя решение властей Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29, сторонам по-прежнему остается договориться о ряде финансовых условий соглашения. Он добавил, что в Сербии полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику, что невозможно в силу геополитических обстоятельств, передает ТАСС. Источник добавил, что даже если у вас есть такое желание, покупать у России не получится.
Сербский генерал в отставке Срето Малинович заявил FT, что для ВС Сербии важно, чтобы вместе с истребителями Франция поставила ракеты «воздух — воздух». Соглашение о поставке Rafale должно включать предоставление Сербии вспомогательных систем для них, обучение сербских пилотов и обслуживание переданной техники.
Ранее Франция пообещала поставить Украине новейшие дроны-камикадзе.