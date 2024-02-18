Франция пообещала поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

Министр обороны Франции пообещал поставить Украине находящиеся в разработке дроны-камикадзе

Tекст: Вера Басилая

Министр уточнил, что проект по разработке новейших дронов сейчас находится в фазе тестирования, в ближайшие недели такие беспилотники получит Украина, что позволит протестировать разработку на поле боя, передает РИА «Новости».

Лекорню утверждает, что «Франция не находится в войне с Россией, а помогать Украине не является соучастием в конфликте». По его словам, также Франция собирается внедрить искусственный интеллект в управление гаубицами Caesar.

Также министр заявил, что на западе страны в марте начнут строить пороховой завод компании Eurenco, что позволит довести производство снарядов 155-го калибра, использующегося в гаубицах Ceasar, до 150 тыс. в год, сейчас Париж поставляет Киеву три тысячи таких снарядов в месяц. Кроме того, Париж нарастит производство снарядов малого калибра, которые сейчас закупает за рубежом.

По его словам, французская армия получит 253 бронетранспортера Griffon, 45 боевых разведывательных машин Jaguar, 97 машин Serval, по 13 истребителей Rafale и обновленных Mirage 2000, а также два военно-транспортных самолета Airbus A400M, новую боевую атомную подлодку и патрульный корабль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между Парижем и Киевом сроком на десять лет, которое «будет действовать до вступления Украины в НАТО».