Депутат: Одесса спустя 80 лет после освобождения от нацистов снова оккупирована

Депутат Матвейчев провел аналогию между освобождением Одессы 80 лет назад от нацистов и современной историей города

Tекст: Олег Исайченко

«Одесса сегодня – это оккупированный город. Мы могли бы говорить, что это не так лишь при условии, что местные власти любили бы этот город, чтили его историю и людей. Но нет, они сносят памятники, переименовывают улицы, искореняют язык, на котором говорит большинство местного населения», – сказал Олег Матвейчев, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«В контексте языка подчеркну – русский язык издавна считается родным для абсолютного большинства одесситов. Во времена основания города там жили многие – русские, греки, немцы, евреи. Но все они разговаривали на русском языке. Это был способ межнационального общения. Теперь же местные власти пытаются от него избавиться. Они не любят Одессу», – продолжил собеседник.

По словам депутата, события 80-летней давности перекликаются с недавней историей. «2 мая 2014 в Одессе неонацисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Это был акт геноцида и один из факторов, толкнувших Донбасс и Новороссию на сопротивление. Если бы не было 2 мая, то, может быть, не было бы такого большого количества тех, кто пошел защищать право Донбасса на самоопределение. Возможно, люди надеялись бы, что все же смогут ужиться с украинскими властями», – рассуждает депутат.

«Но 2 мая подтвердило – надо сопротивляться, бороться за собственную жизнь, будущее своих детей. И Россия, безусловно, будет помогать в этом, как и 80 лет назад, когда благодаря несгибаемой воле и героизму наших воинов и жителей город Одесса был освобожден от нацистской оккупации», – поясняет парламентарий.

«Запад же предпочитает не замечать того, что делают украинские власти, и продолжает попытки ревизии истории и реабилитации нацизма. Европа и США намерены рекрутировать людей для борьбы с Россией. И это не какой-то точечный «перегиб», а абсолютно характерная для них логика. Именно она диктует взятие на знамена Бандеры, Шухевича и прочих. Но это очень большая ошибка, потому что все эти люди – исторические банкроты, которые в своей жизни не сделали ничего хорошего и умерли, как собаки. Все, кто им подражает, кончат так же», – резюмировал Матвейчев.

Ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан.

Одесская наступательная операция проводилась весной 1944 года войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. Несколько советских армий двигались непосредственно на город, а еще несколько – «обтекали» Одессу с севера, направляясь на Тирасполь.

Первая серьезная предпосылка для освобождения города была создана 26–28 марта, когда советские войска форсировали Южный Буг и прорвали вражескую оборону на его правом берегу. 4 апреля была отвоевана железнодорожная станция Раздельная, связывающая Одессу с Тирасполем. А двумя днями позже части 8-й гвардейской армии подошли к Хаджибеевскому лиману.

Начавшееся в ночь на 10 апреля наступление проходило без предварительной артиллерийской и авиационной обработки. Случай едва ли не уникальный в военной практике штурма укреплений подобного рода. Все было подчинено одной задаче – спасти город от массовых разрушений.

Убедившись, что Одессу не удержать, генерал-полковник Карл-Адольф Холлидт, командовавший группировкой вермахта в этом регионе, велел спешно выводить войска за Днестр. А уже вечером того же дня, 10 апреля 1944 года, Москва салютом отметила спасение Одессы.

Освобождение города воспринималось в СССР как важный психологический рубеж. Героическая оборона города летом – осенью 1941 года вошла в легенду – и спасение Одессы-мамы из вражеских лап было делом чести. Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.