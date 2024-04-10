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Вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге
В Оренбурге, который страдает от паводка, вода подошла к многоквартирным домам, но риск затопления на данный момент отсутствует, сообщил глава города Сергей Салмин.
Отвечая на вопросы о возможном отключении воды в Оренбурге, Салмин заявил в Telegram, что сейчас «угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет», очистные сооружения функционируют штатно.
При этом он подчеркнул, что «Урал разливается очень широко». Салмин сообщил, что вода приблизилась к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк». Однако, по его словам, пока угрозы затопления нет.
Напомним, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 1022 см, что на 92 см выше опасной отметки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.