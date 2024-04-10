Вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопросы о возможном отключении воды в Оренбурге, Салмин заявил в Telegram, что сейчас «угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет», очистные сооружения функционируют штатно.

При этом он подчеркнул, что «Урал разливается очень широко». Салмин сообщил, что вода приблизилась к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк». Однако, по его словам, пока угрозы затопления нет.

Напомним, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 1022 см, что на 92 см выше опасной отметки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.