Путин оценил развитие Краснодарского края

Путин: Краснодарский край развивается в хорошем темпе

Tекст: Дарья Григоренко

«В целом у вас все стабильно, знаю. Край развивается, показатели хорошие – практически все основные показатели, в хорошем темпе развиваетесь. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас еще ниже, чем в среднем по стране», – сказал глава государства, передает ТАСС.

«Я смотрю, у вас по инвестициям очень хорошие показатели», – добавил президент. Путин обратил внимание на то, что «один из существенных показателей региона – прирост населения». «В этой связи, конечно, возникают наверняка и проблемы, вопросы прежде всего социального характера. Нужно подумать об увеличении бригад скорой помощи. Детские сады, школы – количество мест должно увеличиваться», – указал глава государства.

Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Позже глава государства посетил новый Дворец самбо в Краснодаре. Кроме того, традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.