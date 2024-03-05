Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.16 комментариев
Вован и Лексус предложили попавшимся на пранки политикам поделиться опытом
Вован и Лексус заявили о желании созвать попавшихся на их пранки политиков на большую конференцию
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что хотели бы созвать политиков, которых разыграли, и устроить большую конференцию.
«На полях» Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Кузнецов сказал, что пока на предложение провести лекцию для попавшихся на пранк политиков никто не ответил. «Ну мы читаем им в каком-то роде лекции через наши пранки», – заявил Вован, предположив, что «они может как-то потом это виртуально понимают».
Как сообщил пранкер, ему и Столярову хотелось бы, чтобы политики «поделились своим опытом, как они вообще пережили эти пранки, все ли у них хорошо». «Разгрузку им сделаем. Ждем приглашения, но все стесняются», – приводит его слова РИА «Новости».
Осенью сообщалось, что Вован и Лексус организовали беседы с итальянским премьером Джорджей Мелони, премьер-министром Эстонии Каей Каллас, главой МИД Латвии Кришьянисом Кариньшем, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.