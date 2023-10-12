  • Мужчина и женщина пострадали от украинского БПЛА в Белгородской области
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    Как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    13 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    25 комментариев
    12 октября 2023, 01:58

    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны

    МИД Финляндии начал расследование разговора Вована и Лексуса с министром иностранных дел страны Валтонен

    Tекст: Антон Антонов

    Ведется расследование в связи с видеозвонком, в ходе которого пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) общались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщил МИД страны.

    СМИ сообщали, что российские пранкеры связались с Валтонен от лица одного из африканских политиков. МИД Финляндии назвал случившееся «мошенничеством». Как указало министерство, Валтонен общалась в формате видеозвонка «с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», передает РИА «Новости».

    МИД намерен ужесточить «свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь». Отмечается, что «видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений». В ходе беседы Валтонен озвучила «общественную позицию Финляндии» и «взгляды на актуальные вопросы». Подчеркивается, что «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

    В сентябре Вован и Лексус разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, которая была в тот момент временно отстранена от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины.

    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

    Коментарии (35)
    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

    Коментарии (45)
    11 октября 2023, 12:45
    Кремль отреагировал на сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    В Кремле назвали тревожными сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новость о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией оказалась тревожной, Россия будет ждать более подробной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что технической информацией Кремль не располагает, однако новость достаточно тревожная. Песков отметил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности атаки против «Северных потоков», передает ТАСС.

    «Конечно, мы будем ожидать более подробной информации», – отметил представитель Кремля.

    Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    При этом сообщалось, что сейсмологи из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector.

    Коментарии (21)
    11 октября 2023, 09:27
    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль не верит, что Россия каким-либо образом причастна к атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на страну, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

    Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

    Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

    По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.

    Коментарии (18)
    11 октября 2023, 10:30
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

    Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов

    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».

    Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.

    Коментарии (43)
    11 октября 2023, 15:07
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

    На видео отправки в войска очередных машин запечатлен танк Т-90М «Прорыв» с установленной в заводских условиях штатной конструкцией, представляющей из себя козырек из металлических профилей над башней, передает ТАСС.

    Ранее подобную защиту бойцы на фронте устанавливали самостоятельно, теперь новые танки будут оснащаться ей на заводе. В Ростехе отметили, что конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой.

    Коментарии (28)
    11 октября 2023, 09:18
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    Шойгу: В России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26, найдено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске, где глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа.

    Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а также провел рабочее совещание, в ходе которого назвал важнейшим и давно назревшим вопросом транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26.

    «Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

    Также в ходе совещания министр обороны предложил принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. Он отметил, что число этих самолетов должно быть удвоено к 2025 году. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», – сказал министр.

    Глава Минобороны отметил, что с учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы. «Мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», – отметил он.

    В мае обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан Минобороны России.

    Коментарии (29)
    11 октября 2023, 17:05
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В классе легких самолетов нужен современный, более технологичный, более экономичный, с большими возможностями самолет, и Ил-112В – отличная замена, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, рассуждая о «найденном решении» по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26.

    Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске рассказал, что в стране найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он уточнил, что предстоит «определиться со сроками», когда это решение будет возможно воплотить в жизнь. Однако о том, какой конкретно новый самолет имеется в виду, Шойгу не упомянул.

    «Пока у меня одна версия решения – это самолет, который разрабатывается – Ил-112В. В принципе, самолет уже разработан, и опытные образцы построены. Как известно, во время испытаний этого самолета произошла катастрофа из-за возгорания двигателя, поэтому испытания были остановлены. По моей информации, двигатели уже доработаны и поставляются опять для возобновления испытаний. Поэтому могу предположить, что речь идет именно об этом самолете», – говорит Гусаров.

    По его словам, данная модель самолета интересная и перспективная, с хорошими характеристиками, поэтому она вполне может заменить Ан-72 и Ан-26. Гусаров напоминает, что перед самолетами любого класса ставят определенные требования – тактико-технические характеристики. В случаях, когда конструкторы их превышают, улучшая летательный аппарат по каким-либо параметрам, это чаще оборачивается созданием дополнительных проблем. Например, увеличивают дальность полета, что при полетах внутри страны не нужно, либо улучшают грузоподъемность, из-за чего увеличивается вес самолета, и ему сложнее садиться на небольшие аэродромы.

    «Самолеты типа Ан-26 или Ил-112В – это самолеты, как говорится, ближнего боя, для доставки снабжения или номенклатуры боевой или подразделений. Условно говоря, с ближнего тыла на передовую, например, или обратно. Такой самолет должен летать на относительно небольшие расстояния, быть легким, уметь садиться на региональные аэродромы, а иногда даже на грунт», – делится эксперт.

    По сравнению с Ан-26, продолжает собеседник, самолет Ил-112В имеет более широкий фюзеляж. Ил-112В способен вместить в себя автомобиль, его общая грузоподъемность 5 тонн. Более того, в нем есть встроенная рампа (специальный трап), что делает погрузку более удобной и быстрой.

    «Ан-26 и Ан-72 в этом классе прекрасно выполняли свои задачи. А теперь нужен такой же, но современный, более технологичный, возможно даже более экономичный, с большими возможностями, несколько расширенными. Ил-112В – отличная замена», – заключил Гусаров.

    Коментарии (39)
    11 октября 2023, 19:54
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле

    Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного центра в Израиле

    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет газета Jerusalem Post.

    «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», – пишет Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Между тем, как сообщают Telegram-каналы, недалеко от ядерного центра в Димоне прогремел взрыв.

    Как передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», под обстрелами находятся город Хайфа, расположенный в 40 км от границы с Ливаном, и город Димона, где располагается ядерный центр страны. Предположительно, ХАМАС впервые задействовал ракеты R-160 дальностью 160 км.

    Ранее СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников.

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 17:15
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все рейсы тель-авивского международного аэропорта Бен-Гурион остановлены в среду, сообщили израильские государственные средства массовой информации.

    В воздушной гавани приостановлены вылетающие рейсы, находящиеся в небе самолеты ожидают возможности приземлиться, сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

    До этого боевое крыло ХАМАС «Бригада Из эд-Дина аль-Кассама» объявило об обстреле аэропорта.

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 12:09
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС

    NYT: Атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок израильских спецслужб

    Tекст: Александра Юдина

    Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна из-за допущенных представителями израильских спецслужб и военными ошибок, сообщает The New York Times.

    По данным высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, на которых ссылается газета, слабым местом стала неспособность сотрудников разведки установить контроль над ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, передает RT.

    Кроме того, издание отмечает, что другим слабым местом службы безопасности Израиля является серьезная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

    Помимо прочего, дополнительной причиной к возможности атаки NYT назвала сосредоточение большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в самом начале обострения конфликта.

    Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 11:09
    В метро Москвы столкнулись два поезда

    Машиниста зажало между двумя столкнувшимися поездами в метро Москвы

    В метро Москвы столкнулись два поезда
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда, в результате пострадал машинист, которого зажало между двумя составами, сообщили в оперативных службах.

    Пострадавших среди пассажиров, по предварительным данным, нет, сообщил источник ТАСС.

    В настоящее время спасатели проводят деблокацию машиниста. Также медики проверяют состояние одной женщины. На станции наблюдается задымление.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в 10.30 мск на станции «Печатники» произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Градоначальник подтвердил сообщение о пострадавшем машинисте.

    В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов в ближайшие часы планируется восстановить. Собянин заверил, что всем окажут необходимую помощь и поддержку.

    На Люблинско-Дмитровской линии после ЧП нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

    Коментарии (4)
    11 октября 2023, 11:16
    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности

    INSA: Партия АдГ обновила рекорд популярности в Германии, набрав 22,5%

    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место в рейтинге популярности политических сил в Германии, результат в 22,5% поддержки стал для нее новым рекордом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA.

    Респондентов спросили, за какую партию они отдали бы голос, если бы в ближайшее воскресенье состоялись федеральные выборы. 27% избирателей ответили, что проголосовали бы за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Согласно результатам соцопроса, он остается самой популярной политической силой в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал информационной службы по вопросам выборов Wahlrecht.

    АдГ (22,5%) оказалась на втором месте, обновив свой рекорд. За партию социал-демократов (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, проголосовали бы 17%, за «Зеленых» – 13,5%, а за Свободную демократическую партию (СвДП) – 6%. «Левых» поддержали бы 5%.

    Опрос проводился в период с 6 октября по 9 октября 2023 года, участие приняли 2001 человек.

    Напомним, немецкие СМИ, подводя итоги выборов в парламенты немецких федеральных земель Гессен и Бавария, по результатам которых партия канцлера Германии Олафа Шольца показала рекордно низкий результат, писали о катастрофе для правящей в стране коалиции. Шольца назвали «канцлером без страны».

    Политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар отмечал, что прошедшие в Германии выборы показали значительный упадок авторитета коалиции Шольца.

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    11 октября 2023, 14:03
    Глава метро Москвы назвал причину столкновения поездов

    Глава метро Москвы Козловский: Ошибка машиниста стала причиной столкновения поездов

    Глава метро Москвы назвал причину столкновения поездов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Причиной аварии в столичном метрополитене стало неверное решение машиниста, отключившего вручную автоматическую систему регулирования скорости (АРС), заявил руководитель Московского метро Виктор Козловский.

    Машинист поезда без пассажиров подтвердил, что совершил эту ошибку, сообщил Козловский. Его слова приводит Telegram-канал московского департамента транспорта.

    У машиниста более 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на эту работу в 2022 году он являлся главным ревизором.

    Ему оказывается медицинская помощь, у мужчины диагностировали перелом ноги. По данным дептранса, всего четыре человека обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Ведутся восстановительные работы, движение восстановят в ближайшие несколько часов.

    Между тем жительница столицы сняла столкновение поездов на видео, она передала запись «Газете.Ru».

    По ее словам, столкновение произошло, когда поезд начал выезжать со станции «Печатники», на этот момент девушка находилась в вагоне. Те, кто не держался за поручни, упали и ушиблись, собеседница также ушиблась, хотя и держалась за поручни.

    После аварии все выбежали из вагона и побежали в сторону выхода.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что всего при столкновении поездов в метро на станции «Печатники» пострадало пять человек.

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