Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

Глава МИД Латвии Кариньш признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

Tекст: Ольга Иванова

Кариньш рассказал, что Латвия помогает Украине оружием, в восстановлении и любой гуманитарной помощью, это не радует, но латвийская сторона не видит другого выбора, передает РИА «Новости».

Говоря о саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле, Кариньш отметил, что «там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений». Он добавил, что лидеры стран Европы и НАТО понимают, что происходящее на Украине «не закончится быстро».

Однако, как поделился Кариньш, несмотря на все, именно благодаря НАТО он «не просыпается ночью от беспокойства» из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала в разговоре с Вованом и Лексусом, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта