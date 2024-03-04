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    «Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    СМИ легко подобрали пароль к комментарию главы Минобороны Германии
    В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового
    МИД потребовал от Германии объяснить обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    21 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    27 комментариев
    4 марта 2024, 23:59 • Новости дня

    Бербок высказала свое мнение о поставках ракет Taurus Украине

    Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства»

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

    При этом она заявила, что изучить имеющиеся у Германии средства «в контексте самообороны Украины» нужно «на основе международного права», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    4 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    Хинштейн: На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Серьезного ущерба инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ответственность за эту диверсию «по сути уже официально» взял на себя киевский режим.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал.

    Коментарии (24)
    4 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    Макрон объяснил слова про отправку французских солдат на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Украины.

    В интервью чешской газете Pravo Макрон заявил, что не исключил бы отправку войск на Украину в принципе, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО в Париже, передает ТАСС.

    Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Париж не рассматривает направление своих солдат на Украину в ближайшем будущем, а «открывает дискуссию и раздумывает обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».

    «Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», – добавил он.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

    Коментарии (28)
    4 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    Украинские военные назвали еще одну причину поражения в Авдеевке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии не смогли подготовиться к сдерживанию российских сил у Авдеевки, сообщил один из бойцов ВСУ в беседе с CNN.

    Дело не столько в том, что ВС России наступают, сколько в том, что украинская армия плохо подготовилась к этому, заявил неназванный украинский военнослужащий CNN, передает ТАСС.

    ВСУ не подготовили хороших позиций и по этой причине продолжали отступать. Российская армия демонстрирует превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике и продвигается вперед. Украинским военным «без оружия» не остается ничего, кроме как отступать или ждать, пока «их всех не убьют», сказал офицер ВСУ.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны.

    Коментарии (13)
    4 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов

    Ветеран «Альфы» Филатов рассказал, какие меры позволят предотвратить украинские диверсии

    Ветеран «Альфы» назвал способы выявления украинских диверсантов
    @ t.me/bbbreaking

    Для борьбы с украинскими диверсантами в России необходимо усилить контроль на границе с Украиной, а россиянам стоит бдительнее относиться к появлению новых людей и странностям у соседей и знакомых, сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя подрыв опор моста под Самарой. Обо всех странностях он призвал сообщать правоохранительным органам.

    «Первоначально надо отслеживать пересечение границы, потому что в основном сейчас диверсионные группы заходят через местами незащищенную границу между Украиной и Россией. В настоящее время она не оснащена всеми необходимыми техническими средствами – это поле с ручьями, раскинутое на сотни километров, которое недостаточно отслеживается», – говорит Филатов. Он подчеркивает, что на границе уже много раз были обнаружены и нейтрализованы диверсионные группы, но «кто-то может просочиться».

    Также, по словам ветерана «Альфы», в борьбе с диверсионными проявлениями противника не обойтись без помощи населения. «Диверсионные группы действуют не в вакууме, они находятся на нашей территории, и бдительность могла бы помочь в своевременном обнаружении этих людей. Обращайте внимание на своих соседей, на их поведение и разговоры, на новых людей в городах, в сельской местности. Когда возникают какие-то непонятные соседи, которые странно себя ведут, у них слышен говор, а с собой у них вещи нетипичные, то это повод сигнализировать силовикам», – говорит специалист.

    По его словам, сотрудникам правоохранительных органов, в свою очередь, следует обрабатывать каждый поступающий сигнал. Именно благодаря таким проверкам можно своевременно выявить потенциального диверсанта.

    Также он отметил, что устанавливать взрывные устройства на объектах инфраструктуры могут не только заброшенные извне группы, но и завербованные украинскими спецслужбами российские граждане. В этом случае также необходима совместная работа силовиков и населения.

    «Здесь, опять же, важна бдительность граждан. Если ваш сосед вдруг изменился, стал вести себя странно, может быть где-то проговорился, то нужно тут же сообщать. Причем, как правило, когда рассматриваешь такого рода преступления, отматываешь события назад, видно, что человек с соседом или с близким человеком чем-то поделился, что-то такое сказал, намекнул, а в результате – диверсия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее к таким странностям и сообщать о них», – заключил Филатов.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области из-за подрыва опор моста через реку было приостановлено движение поездов. Пострадавших в результате происшествия нет. 

    Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на месте было обнаружено еще одно взрывное устройство, но неразорвавшееся. Он подчеркнул, что ответственность за эту диверсию взял на себя киевский режим.

    Коментарии (13)
    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (13)
    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (27)
    4 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы экономики и морали

    Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие фермеры с польской стороны, вышла за пределы «и экономики, и морали».

    «Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

    Польские фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции и требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины.

    Ранее сообщалось, что из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией – около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии, на территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии.

    Власти Польши заявили, что могут закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

    Коментарии (25)
    4 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Посол Германии вызван в российский МИД

    Посол Германии Ламбсдорфф вызван в МИД России

    Посол Германии вызван в российский МИД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Об этом сообщил источник ТАСС.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    Коментарии (16)
    4 марта 2024, 12:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил засекречивание поставок французских ракет для ВСУ

    Военный эксперт Артамонов: Франция хочет «заретушировать» поставки ракет на Украину после «откровений» немцев

    Военный эксперт объяснил засекречивание поставок французских ракет для ВСУ
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько причин, почему Франции не выгодно обнародовать данные о количестве переданных Украине ракет. И одна из них – это нежелание разоблачать военный предел страны в контексте постоянных поставок вооружения Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Франция опубликовала список переданного ВСУ оружия и техники, но скрыла данные о ракетах.

    «Буквально на днях был обнародован разговор немецких военных, в котором обсуждались возможные атаки по России с помощью ракет. И это первая причина, почему одна из стран НАТО пытается «заретушировать» степень милитаризма», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Нельзя исключать вариант, при котором по нашей стране может готовиться удар с помощью ракет. В частности, немецкие военные в опубликованном разговоре говорили о том, что одной из целей может стать Крымский мост. Поэтому, чтобы скрыть подготовку к атаке, могло быть принято решение о засекречивании поставок данного типа вооружений», – подчеркивает он.

    «Тут важно понимать, что Франция является одним из мировых лидеров в вопросе разработки и производства ракет. Их вооружения во многом превосходят даже американские аналоги. Поэтому Украина могла обратиться за помощью именно к Парижу», – допускает собеседник.

    «Однако ракет у Франции не так много. И тут напрашивается третья причина, по которой данные оказались скрытыми. По количеству отправленных боеприпасов можно приблизительно рассчитать, сколько всего их осталось у Парижа. Страна, в свою очередь, просто не хочет раскрывать пределы своих возможностей», – резюмировал Артамонов.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. На поддержку ВСУ Париж потратил 2,615 млрд евро, а с учетом 1,2 млрд евро Европейскому фонду мира общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

    В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral, Aster и Milan осталось засекреченным.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, где военные, среди прочего, обсуждали уничтожение Крымского моста с помощью ракетных ударов. Москва на этом фоне потребовала объяснений от ФРГ. Позднее посол Германии был вызван в российский МИД.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Коментарии (3)
    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня
    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена

    В МИД России заявили, что денацификация Германии пока не завершена

    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговор немецких офицеров, перехваченный ранее, показывает, что денацификация Германии пока не завершена.

    Если ничего не будет сделано самим немецким народом, то такая ситуация опасна для самой страны в первую очередь, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Напомним, ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом

    Военный эксперт предложил наносить удары по пунктам сборки западных ракет на Украине

    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом
    @ Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если допустить, что западные ракеты действительно доставляются на Украину на кроссоверах и броневиках, то «охота» за каждой такой машиной потребует неоправданно больших усилий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных. Вооружение якобы перевозилось на кроссоверах.

    «Если ракеты SCALP действительно поставляются на Украину гражданским транспортом, это создает определенные трудности с точки зрения ликвидации логистических цепочек. Проблема в том, что отследить такой транспорт крайне сложно – пока нет средств разведки, которые, как рентген, просвечивали бы эти автомобили и выявляли, едут ли в них люди или перевозятся ракеты», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он допускает, что снаряды транспортируют в разобранном виде. «Их доставляют прежде всего в пункты базирования и обслуживания. Убежден, что там присутствуют иностранные специалисты, потому что ВСУ вряд ли способны самостоятельно произвести сборку. В этой связи для ликвидации угрозы наиболее разумным представляется нанесение ракетных ударов именно по этим целям. Так мы не станем подвергать риску мирное население и сможем пресечь поступление в ряды украинских военных боеприпасов», – подчеркнул собеседник. Леонков напомнил, что Минобороны РФ периодически докладывает о поражении цехов сборки и складов противника. 

    «Это же касается и броневиков, которые использует Британия, – уточнил военный эксперт. – Охота за каждой такой машиной требует неоправданно больших усилий. Если представить ситуацию, когда Ridgeback перевозит ракету SCALP, наша задача будет заключаться в том, чтобы попасть именно в этот броневик. И тогда количество специалистов и вооружения, которые нам необходимо задействовать для ликвидации такой цели, будет несоизмеримо велико».

    Кроме того, важно понимать, что в кроссовер, как и в бронемашину, не поместится много ракет SCALP и Storm Shadow, добавил Леонков. «Речь может идти об одном боеприпасе на машину. Это еще один аргумент в пользу не штучного уничтожения целей, а нанесения массированного удара по пунктам сборки ракет», – акцентировал эксперт.

    Ранее из перехваченного разговора немецких офицеров ВВС Германии стало известно, что дальнобойные ракеты моделей SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину несколькими способами. Как отмечает The Times, Великобритания использует бронемашины Ridgeback, а Франция – кроссоверы Audi Q7.

    Между тем научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник вместе с группой экспертов усомнился в том, что речь идет именно об Audi Q7. Однако, как отмечает он, «другого транспорта с таким индексом, который могли бы использовать ВСУ или страны НАТО или конкретно французы, не нашлось». «Ориентируясь на правила немецкого языка, указывающие, что на месте Q7 полагается быть глаголу, с помощью коллективного разума выдвинули версию, что эта фраза выглядит так: Also, sie QCen (что ты такое?) auch die Ukraine beim Beladen des SCALP», – пишет Крамник в разборе.

    Эксперты предположили, что Q7 – это искаженное немецкое «kursieren». Тогда, отмечают они, все встает на свои места, и Герхартц на самом деле говорит следующее: «Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgeback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они курсируют (по маршруту) ЕС – Украина для погрузки Scalp».

    Крамник также указал на странность в контексте бронированной машины Ridgback. «В пятиметровый Ridgback в базовой модели пятиметровый же Storm Shadow или аналогичный ему SCALP не влезет никак», – подчеркнул эксперт. Он предположил, что речь идет о родственной трехосной модификации – Cougar HE/Mastiff PPV. Аналитик допускает, что Герхартц, не будучи специалистом по технике сухопутных войск, просто неверно выразился.

    Впрочем, The Times уже бьет тревогу. По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность. Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (9)
    4 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Лавров счел говорящей реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера

    Лавров: Реакция немецких политиков на разговор офицеров бундесвера о многом говорит

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реакция политиков в Германии на перехват разговоров немецких офицеров по поводу Крымского моста о многом говорит, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, некоторые из немецких политиков озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров, передает ТАСС.

    Сам факт подготовки немецких вооружений и специалистов нападения на Россию, в частности на Крымский мост, не вызывает удивления. «И это о многом говорит», – сказал Лавров на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.

    Коментарии (2)
    4 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового

    Рогов: В Запорожской области активизировались боевые действия

    Рогов: В Запорожской области бои активизировались со стороны Вербового
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий, заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Бои фиксируются в Работино, а также со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки, сказал Рогов РИА «Новости». Кроме того, оживление наблюдается у поселков Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка, добавил он.

    До этого в понедельник Рогов заявлял, что ВСУ начали активнее применять танки около Работино.

    Коментарии (4)
    4 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории в случае заинтересованности в этом стран ЕС.

    На ваш взгляд
    Заинтересована ли Россия в продолжении транзита газа в ЕС через Украину после 2024 года?



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    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    Коментарии (7)
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