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    2 комментария
    3 марта 2024, 13:56 • Политика

    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными

    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными
    @ Sven Eckelkamp/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «На Западе опасаются возмездия России в случае атак по ее глубинной территории. Это может еще больше вовлечь Германию в конфликт», – пишут западные СМИ. По их данным, в этой связи очевидно, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Обнародование беседы высокопоставленных офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus может осложнить отношения Германии с другими членами НАТО, пишет The Wall Street Journal.

    В материале WSJ говорится также, что разговор доказывает, что на территории Украины работают британские, французские и американские военные, помогающие украинским коллегам обслуживать западную технику. И это при том, что Лондон, Париж и Вашингтон отрицают нахождение на Украине своих военных.

    В Берлине утечка вызвала крайнее беспокойство. Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными. Аналитики расценили инцидент как «тревожный сигнал».

    WSJ сообщает также, что беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился в Сингапуре и подключился к разговору посредством телефона. По данным СМИ, вполне возможно, что его комната была прослушана, телефон взломан или он подключился через незащищенную сеть Wi-Fi.

    Поставка ракет – одно из ключевых требований Киева к Берлину. По данным европейского производителя ракет MBDA, Taurus имеет дальность действия около 500 км и возможности, позволяющие избежать обнаружения радаром. Это позволяет нацеливаться на более сложную инфраструктуру, такую как Крымский мост.

    «Но это также главная причина, по которой канцлер Германии Олаф Шольц неохотно – к большому разочарованию некоторых чиновников в своей администрации и консервативной оппозиции – снабжает Украину оружием», – пишет Business Insider.

    По сообщению Associated Press, Шольц на конференции, организованной немецким информационным агентством DPA, заявил, что Taurus является «оружием очень дальнего действия». В этой связи канцлер указал, что такая система вооружений не нужна Украине, и выразил обеспокоенность тем, что их поставка может привести к эскалации конфликта с Россией.

    «Некоторые опасаются возможного возмездия со стороны Москвы, если будут поражены цели глубоко на российской территории, что потенциально может еще больше вовлечь Германию в войну. Другие утверждают, что ракеты обеспечат столь необходимый импульс военным усилиям Украины, которые в настоящее время зашли в тупик и столкнулись с возобновлением наступления России», – сообщает Euronews.

    38-минутную аудиозапись ранее выложила главный редактор RT Маргарита Симоньян, указав «товарищей в погонах» в качестве своего источника. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, речь идет, предположительно, о сотрудниках ГРУ.

    «Публикация имеет все признаки новой попытки России повлиять на общественное мнение в Германии и посеять раздор в НАТО», – говорится в публикации. При этом издание пишет со ссылкой на источники в правительственных кругах, что инцидент не изменил позицию Берлина не поставлять Киеву Taurus.

    Аудиозапись относится к встрече, состоявшейся в феврале, во время которой главком ВВС Германии генерал Инго Герхарц собрал своих помощников, чтобы подготовить презентацию для министра обороны страны.

    Немецкое издание Der Spiegel процитировало представителя министра обороны Германии Бориса Писториуса, который сообщил, что Служба военной контрразведки начала расследование, чтобы выяснить, «могла ли быть перехвачена внутренняя связь ВВС».

    Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушивания телефонных разговоров в ВВС. Шольц назвал инцидент «очень серьезной проблемой» и поручил оценить произошедшее с позиции возможного внешнеполитического ущерба для Германии.

    «Разговор был специально слит Россией в этот момент с определенным намерением – для того, чтобы не допустить поставки Taurus», – приводит ZDF слова Родериха Кизеветтера, депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (CDU). Он уверен, что в ближайшем будущем будут опубликованы еще несколько перехваченных разговоров, которые будут играть «в пользу России».

    Председатель комитета Бундестага по обороне, член Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала к усилению мер против шпионажа. «Шпионаж – это часть российского инструментария гибридной войны. Произошедшее должно наконец положить конец нашей наивности», – приводит ее слова RedaktionsNetzwerk Deutschland. «Канцлера ФРГ, очевидно, хотят удержать от того, чтобы дать «зеленый свет» на поставку Taurus Украине», – также заявила она.

    Издание Bild обвинило «российскую пропаганду» в передергивании смысла перехваченного разговора. В материале говорится: «Российские СМИ пишут, что немецкие офицеры планировали нападение на Крымский мост, хотя на самом деле на записи обсуждаются лишь те цели, которые, как указывают офицеры, очевидны для украинцев».

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    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными

    «На Западе опасаются возмездия России в случае атак по ее глубинной территории. Это может еще больше вовлечь Германию в конфликт», – пишут западные СМИ. По их данным, в этой связи очевидно, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву. Подробности

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      5 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      17 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

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