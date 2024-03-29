Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
США одобрили передачу Израилю вооружений на миллиарды долларов
Washington Post сообщила о согласии США передать Израилю вооружения на фоне критики планов ЦАХАЛ атаковать Рафах
США санкционировали передачу Израилю вооружений на миллиарды долларов на фоне планов израильской армии провести военную операцию в Рафахе в секторе Газа, сообщают источники.
Указывается, что США обеспокоены в связи с военными планами Израиля, которые создают угрозу для «сотен тысяч палестинских мирных жителей». Однако Белый дом одобрил передачу Израилю «бомб и истребителей на миллиарды долларов». В частности, речь идет о более 1,8 тыс. бомб MK84 и 500 бомб MK82. Некоторые члены Демократической партии США призывают приостановить поставки вооружений Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Напомним, американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛа на Рафах. Нетаньяху заявил о готовности Израиля войти в Рафах без поддержки США. По его словам, у Израиля нет возможности победить ХАМАС без входа в Рафах.