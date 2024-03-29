Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Байден рассказал о просьбе мировых лидеров к нему
Байден заявил, что мировые лидеры просят его не допустить победы Трампа
Мировые лидеры просят не допустить победы на выборах Дональда Трампа, поскольку на кону стоит демократия, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на мероприятии в Нью-Йорке, что почти каждый из мировых лидеров не хочет победы Трампа на выборах. Сам президент США себя особенным не считает. По его словам, Трамп был самым недемократичным президентом со времен гражданской войны в США, отошел от НАТО и «разрешает России делать все, что она хочет», передает ТАСС.
Ранее газета The New York Times писала, что Байден просит советы у Барака Обамы из-за опасений проиграть выборы Трампу.