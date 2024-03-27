Сенатор: Байден оскорбляет Путина от бессилия

Сенатор Долгов: Путин блестяще реагирует на оскорбления Байдена

Tекст: Илья Абрамов

«К сожалению, подобные заявления американского президента в адрес нашего лидера происходят с порочной регулярностью. Я полагаю, что Байден уже утратил ориентацию в пространстве и неадекватно воспринимает реальность. Трудно себе представить, чтобы лидер одной ядерной державы позволил себе оскорбления в адрес руководителя другой», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Такие заявления показывают степень морального разложения в Белом доме, и это достаточно опасно. Когда красные линии этического плана пересекаются одна за другой – неизвестно, что может произойти в дальнейшем. Даже в тяжелейшие времена Карибского кризиса мы ничего подобного не видели», – отмечает собеседник.

«Подобные заявления, конечно, делаются от бессилия. Белый дом понимает, что проигрывает на Украине. Также руководство США видит провал санкций и общую неудачу антироссийского курса. Более того, Байден рискует проиграть президентские выборы у себя дома. В таких условиях, когда не осталось аргументов, остается переходить к личным оскорблениям», – подчеркивает он.

«Наш президент ранее блестяще реагировал на такие высказывания со стороны Байдена. Если Путин снова захочет потроллить его, то он это сделает. Однако я не думаю, что российского лидера волнуют высказывания главы США, для него главное – поддержка сограждан. Кроме того, лучшим ответом со стороны Москвы будет выполнение задач на поле боя», – резюмировал Долгов.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

«Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

Позже и сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена.

«Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.