Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.7 комментариев
Путин простебал Байдена за его грубость
Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. Глава государства считает, что американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.
«Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен», – напомнил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Российский лидер назвал прозвучавшие от американского лидера оскорбления подтверждением своей правоты и отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».
«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, что для нас лучше, – как тогда говорил, так и сейчас считаю. Могу повторить – Байден», – заявил Путин, отметив, что по прежнему считает Байдена более предпочтительным лидером США для России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.