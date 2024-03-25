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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    58 комментариев
    25 марта 2024, 07:33 • Новости дня

    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»

    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе подготовки документального фильма Андрея Кондрашова «Белград» Путин заявил, что «первым шагом» стал внутренний конфликт. При этом Путин не стал «давать оценок» относительно того, «кто там в чем виноват» и «кто какие цели преследовал». Он указал, что конфликт «подогревался и изнутри, и извне». В результате «внутренняя конфронтация» приняла форму, «по сути, очень тяжелой гражданской войны», передает ТАСС.

    Напомним, фильм «Белград» вышел на стриминговой платформе «Смотрим» к 25-летию бомбардировок Югославии силами НАТО, которые начались 24 марта 1999 года. В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он назвал действия НАТО недопустимыми.

    22 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией

    Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфликту с Россией

    В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией
    @ Lukas Balandis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, заявил о готовности альянса к возможному конфликту с Россией.

    В интервью онлайн-изданию Armyinform, отвечая на вопрос о готовности НАТО к такому сценарию, Бауэр заявил, что да, главная задача альянса – быть готовыми, передает РИА «Новости».

    Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, в 2019 году альянс начал возвращение к принципу коллективной безопасности, что включало изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран – членов блока.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину.

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    23 марта 2024, 21:43 • Новости дня
    Путин: Запад трактует события так, как ему выгодно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны трактуют события с выгодной им стороны, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова.

    Говоря об этом, российский лидер провел аналогию между ситуациями в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года, передает ТАСС.

    По словам Путина, после событий в 2014 году в Крыму во время разговора с одним из коллег он указал, что НАТО и часть государств альянса приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал президент. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    В фильме «Белград» Путин также заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

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    22 марта 2024, 11:11 • Новости дня
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Премьер Венгрии Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину

    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину, это может послужить началом новой мировой войны, заявил на радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, буквально несколько месяцев назад такая возможность казалось абсурдом, однако в данный момент Запад действительно стремится развернуть «спираль войны», передает ТАСС.

    Орбан добавил, что в случае, если все же армия одной из стран НАТО вступит в военные действия, это станет началом третьей мировой войны.

    На Украине тем временем сообщают об «отчаянной обороне» уязвимых позиций, в то время как Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по украинским энергообъектам.

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    24 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии
    Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    События 1999 года в Югославии, которая подверглась бомбардировкам войсками НАТО, являются огромной трагедией, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну трагедия огромная!» – сказал Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1», фрагмент которого вышел в эфире программы «Вести недели», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

    Напомним, 24 марта исполняется четверть века с начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как бомбежками Югославии Запад изменил Россию.

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    22 марта 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин: НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году
    Путин: НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В посвященном 25-летию бомбардировок Югославии документальном фильме «Белград» президент Владимир Путин назвал действия НАТО недопустимыми, заметив, что Запад фактически развязал войну в центре Европы.

    По его словам, действия НАТО были недопустимыми, по факту альянс развязал войну в центре Европы, передает ТАСС.

    Фильм «Белград» выйдет в эфир телеканала «Россия 1» в воскресенье. В анонсе картины показаны кадры бомбардировок, а также интервью с политиками, дипломатами и очевидцами тех событий.

    Напомним, 24 марта исполняется четверть века с начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как бомбежками Югославии Запад изменил Россию.

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    23 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    Путин заявил о непоколебимости единства россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тяжелейшие испытания закаляли Россию, так будет и сейчас, сплоченность граждан Российского государства непоколебима, заявил российский лидер Владимир Путин в телеобращении в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    «Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что сейчас важно, чтобы россияне держались вместе, и выразил уверенность, что так и будет. Никому не удастся посеять в России рознь, панику и разлад, заявил он.

    Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», добавил глава государства.

    Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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    23 марта 2024, 04:14 • Новости дня
    Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в ходе доклада президенту вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о состоянии пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» Владимир Путин пожелал всем, кто находится в больницах, выздоровления.

    «Мы с Михаилом Альбертовичем доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и [передал] благодарность врачам», – сказала она журналистам по итогам визита в НИИ имени Склифосовского, передает ТАСС.

    При этом Мурашко сообщил, что мобилизация медиков для помощи пострадавшим произошла в «считанные минуты».

    «Усиление произошло фактически в считанные минуты. Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы, и привлечены те, кто находились на дежурстве на дому, и те, которые находились непосредственно вне смены. Поэтому фактически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», – рассказал Мурашко.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доложил Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим, в частности, о работе врачей и об усилиях спасателей.

    Напомним, что несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». После нападения в здании начался пожар. По уточненным данным Следкома, количество погибших в ходе теракта превысило 60 человек. Более 100 человек было госпитализировано.

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    24 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Об этом передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе». Кроме того, российский лидер назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

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    22 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) оштрафовал полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под публикацией о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче.

    «Шахтер» назвал поступок Тоирова «недопустимым и постыдным поведением», отметив, что он «не соответствует ценностям клуба». Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, передает РИА «Новости».

    19-летний Тоиров выступает за «Шахтер» с марта 2023 года. За это время он провел два матча за основную команду, а также играл за молодежный состав.

    Ранее сборная России обыграла сборную Сербии в товарищеском матче со счетом 4:0.

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    23 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трагические события, произошедшие накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», являются ничем иным, как кровавым и варварским терактом, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении в связи со случившимся.

    «Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.

    Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.

    «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

    «Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.

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    23 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин обсудил с лидером Узбекистана теракт в подмосковном «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзеевым обсудил теракт в подмосковном «Крокус сити холле».

    Узбекский лидер осудил теракт в концертном зале и выразил соболезнования в связи с трагедией, а также просил передать слова поддержки семьям погибших, передает сайт Кремля.

    Оба лидера в ходе разговора условились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

    Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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    22 марта 2024, 19:45 • Новости дня
    Небензя заявил, что масштабы участия НАТО на Украине намного шире представлений США и Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что НАТО оказывает Киеву гораздо более масштабную поддержку, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», – сказал Небензя, передает ТАСС.

    Он также заявил, что Запад подталкивает Киев к бессмысленным «мясным штурмам», призывая бросать на поле боя все больше украинцев.

    «Многие осознали наконец происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления. При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев», – сказал Небензя.

    По его словам, безответственная риторика Запада угрожает перевести украинский конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу.

    «Сейчас у вас начинаются мандраж и метания, потому что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы по ее ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?» – заявил Небензя.

    Ранее Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины.

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    22 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
    Путин: Россия и Сербия веками оставались надежными союзниками
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербия столетиями оставалась самым надежным союзником для России, и российская сторона это помнит, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Белград» на телеканале «Россия 1».

    «Они духовно к нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. И Россия, конечно, это помнит. Мы знаем об этом и помним», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Документальный фильм «Белград» приурочен к 25-летию обстрелов Сербии со стороны натовских войск, его опубликуют в воскресенье.

    Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за помощь в обеспечении государственного суверенитета страны.

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    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

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    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

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    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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