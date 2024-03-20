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    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    20 марта 2024, 13:48 • Новости дня

    Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества»

    Tекст: Ольга Никитина

    Фонд «Защитники Отечества» должен обеспечивать поддержку каждой семьи участников СВО и в целом движется в этом направлении, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле со своими доверенными лицами на выборах.

    Комментируя выступление начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк, президент назвал деятельность этой структуры в высшей степени востребованной и нужной.

    «Мы, когда создавали фонд «Защитники Отечества», говорили о том, что задача его заключается в том, чтобы дойти до каждой семьи. Конечно, это сверхзадача, но в целом я вижу, что вы двигаетесь именно по этому направлению, и желаю вам успехов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин поручил правительству вместе с фондом «Защитники Отечества» до 30 июня предложить варианты улучшения механизма обеспечения участников СВО средствами реабилитации.

    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

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    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    20 марта 2024, 10:43 • Новости дня
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Группа румынских наемников Romanian Battlegroup Getica заявила о своем участии в атаках на приграничные районы России.

    Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».

    Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.

    Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.

    Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.

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    20 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Курске был задержан житель камчатского города Вилючинск, который разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к убийству российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

    По данным следствия, мужчина разместил видео с убийствами и призывами к уничтожению военных, передает РИА «Новости».

    В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности»).

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге.

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    20 марта 2024, 09:54 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Орловка, Бердычи и Уманское под Авдеевкой.

    Как сказал Кимаковский, подразделения ВС России взяли под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Орловка, Бердычи и Уманское, передает ТАСС.

    По его словам, это окажет существенное влияние на возможности украинской группировки в Авдеевке, поскольку противник будет испытывать трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия.

    Ранее ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой.

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    20 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО

    МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных

    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных, сообщили в Минобороны.

    В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».

    Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.

    В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин призвал усилить боевые возможности пограничных частей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение нарастить боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном.

    Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.

    «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.

    Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.

    Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.

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    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    19 марта 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин разрешил купить 100% акций Highland Gold

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

    Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.

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    20 марта 2024, 11:10 • Новости дня
    Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

    Минобороны: Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

    Экипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ на Северодонецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами выполнили удар по живой силе и опорным пунктам противника на Северодонецком направлении, по докладам авианаводчика все цели были успешно поражены, передает ТАСС.

    Как заявили в Минобороны, после поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее сообщалось, что российские истребители Су-35С на Авдеевском направлении не дают возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    19 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин: Противник планировал террористический рейд по регионам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Противник планировал устроить настоящий террористический рейд по приграничным регионам России, заявил президент Владимир Путин.

    Он рассказал, что вражеские группировки «планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей», однако еще на подходе они были встречены огнем и «понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», передает ТАСС.

    Глава государства заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    20 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества

    Бойца Соленова, спасшего командира танка «Алеша», наградили орденом Мужества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участник спецоперации Сергей Соленов, спасший своего командира Александра Левакова, который впоследствии вошел в состав легендарного экипажа танка «Алеша», был награжден орденом Мужества, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, Соленов, находясь на передовой, обнаружил над командиром взвода лейтенантом Леваковым вражеский дрон. Увидев сброшенную гранату, он, не раздумывая, закрыл собой командира, тем самым спас ему жизнь, передает РИА «Новости».

    Леваков продолжил командовать бойцами, его подразделение успешно выполнило задачу. Впоследствии он прославился в составе экипажа танка «Алеша».

    Награду Соленову вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев. Как заявил сам награжденный, он рад получить такую высокую награду, хотя не ожидал этого. Соленов добавил, что просто выполнял свой воинский долг, а Леваков, по его мнению, поступил бы так же.

    Ранее президент Владимир Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

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