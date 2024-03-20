Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества»
Фонд «Защитники Отечества» должен обеспечивать поддержку каждой семьи участников СВО и в целом движется в этом направлении, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле со своими доверенными лицами на выборах.
Комментируя выступление начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк, президент назвал деятельность этой структуры в высшей степени востребованной и нужной.
«Мы, когда создавали фонд «Защитники Отечества», говорили о том, что задача его заключается в том, чтобы дойти до каждой семьи. Конечно, это сверхзадача, но в целом я вижу, что вы двигаетесь именно по этому направлению, и желаю вам успехов», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин поручил правительству вместе с фондом «Защитники Отечества» до 30 июня предложить варианты улучшения механизма обеспечения участников СВО средствами реабилитации.