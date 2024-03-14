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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    13 комментариев
    14 марта 2024, 05:54 • Новости дня

    Шольц опроверг вражду с Макроном

    Шольц опроверг сообщения прессы о конфликте с Макроном

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне сообщений СМИ о его конфликте с Эммануэлем Макроном канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него с президентом Франции «очень хорошие личные отношения».

    Шольц сказал, что может назвать свои отношения с Макроном «дружескими». По его словам, они обсуждают «многое», в том числе темы, которые «не имеют никакого отношения к нынешней политике». Как заявил Шольц, они хорошо понимают друг друга, передает ТАСС.

    Напомним, Politico заявляла, что разногласия между Макроном и Шольцем касательно вопроса помощи Киеву перерастают в открытую вражду. Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Макрон и Шольц не ладят друг с другом с самого начала взаимодействия.


    12 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России

    NTV: Второй офицер ВВС Германии неправильно подключился к беседе об ударах по России

    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инспектор ВВС Германии Инго Герхарт, как и другой его коллега, использовал неверное подключение при разговоре об обсуждении планов удара по Крымскому мосту, сообщили немецкие СМИ.

    В сообщении телеканала NTV говорится, что немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил это.

    В результате расследования выяснилось, что со стороны Герхарта утечки не было, в отличие от другого участника беседы, передает РИА «Новости».

    Ранее Писториус сообщал, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.

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    11 марта 2024, 09:45 • Новости дня
    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ

    Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок согласилась с идеей британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке немецких ракет Taurus британской стороной и последующей передачи ракет Storm Shadow ВСУ.

    Бербок считает это «вариантом». Она напомнила, подобные «круговые обмены» вооружением уже проходили ранее, передает РИА «Новости».

    Ранее Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Британия готова помочь Германии в решении вопроса о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву.

    Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    11 марта 2024, 20:03 • Новости дня
    Названа причина отмены Макроном визита в Киев

    Politico: Макрон решил отложить визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России

    Названа причина отмены Макроном визита в Киев
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России, сообщило издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

    Источник пояснил, что Макрон отложил визит из-за напряженных отношений с союзниками в связи с его более воинственной политикой в отношении России. По данным издания, французский президент теперь хочет «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми результатами», передает ТАСС.

    Французский дипломат уточнил, что требуется много времени, чтобы создать различные коалиции и определить их оперативные обязательства перед партнерами.

    Ранее сообщалось, что телефонный разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину. Позже стало известно, что Макрон может перенести свой визит в Киев.

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    13 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus

    В Минобороны Германии назвали «регулярным процессом» модернизацию ракет Taurus

    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны Германии, комментируя сообщения о модернизации крылатых ракет Taurus, заявило, что речь идет о «регулярном процессе», об этом сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ.

    По его словам, ракеты Taurus являются всего лишь типом боеприпасов, которые хранятся, и через определенные промежутки времени каждый хранящийся боеприпас проверяется на техническую пригодность. Он подчеркнул, что «эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», они никак не связаны с дискуссиями об отправке систем на Украину, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus.

    До этого в Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

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    13 марта 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

    Путин: Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке, допустил президент Владимир Путин.

    Журналист Дмитрий Киселев уточнил у Путина, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

    «Да, думаю, обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

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    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

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    13 марта 2024, 16:36 • Новости дня
    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа

    Французский парламентарий Джолли поднял вопрос о мирном плане Трампа по Украине

    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Член парламента Франции Алексис Джолли направил министру Европы и иностранных дел страны Стефану Сежурне письмо, в котором задался вопросами о мирном урегулировании конфликта на Украине в случае, если по итогам выборов в США к власти придет Дональд Трамп.

    Как напомнил Джолли в своем письме, Трамп не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании, что сможет быстро решить украинский конфликт, пишет «Лента.ру».

    «Мирный план Трампа», по его словам, вызывает вопросы в связи с растущей вероятностью его возвращения в Белый дом.

    «Похоже, что этот мирный план заключается в том, чтобы позволить русским сохранить Донецкую и Луганскую области и добиться полной демилитаризации Украины до Днепра», – отметил Джолли.

    В результате, пояснил французский парламентарий, будет создана буферная зона между Россией и частью Украины, которая впоследствии, по его мнению, вступит в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что у Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

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    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии около 500 км. Получение этих боеприпасов серьезно бы усилило ВСУ, поэтому предложение Дэвида Кэмерона может быть прикрытием для передачи Украине немецких вооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в Германии поддержали идею Британии о «круговом обмене» боеприпасами для офиса Зеленского.

    «Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

    «Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

    «Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

    Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

    По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

    Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

    Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

    Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.

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    12 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла на заседании обращение к Бундестагу в связи с участием Берлина в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесением ущерба гражданской инфраструктуре на территории России.

    Парламентарии призывают к объективному расследованию участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины, передает ТАСС.

    В документе говорится, что обращение к Германии было принято в связи с информацией об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России, в том числе по Крымскому мосту.

    В свою очередь глава комитета Василий Пискарев заявил, что если ФРГ не отреагирует на обращение российской стороны, то Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить генералов бундесвера на причастность к подготовке теракта на территории России.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.

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    12 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    В Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине

    Бундестаг: У армии ФРГ не хватает оружия и техники из-за военной помощи Киеву

    В Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У армии Германии не хватает техники, личного состава и вообще «всего» из-за поставок оружия и различных товаров военного назначения Украине, сообщила уполномоченная немецкого парламента по вопросам обороны Ева Хегль на презентации ежегодного доклада.

    Хегль заявила, что у бундесвера не хватает боеприпасов, запасных частей и радиооборудования, танков, кораблей и самолетов, зато уже два года Германия реализует «выдающуюся» работу по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По ее словам, положительным фактом является то, что закупки по спецфонду для модернизации бундесвера продолжаются, и из 100 млрд евро две трети уже выделены на конкретное освоение, в то время как личный состав стареет и сокращается: средний возраст военнослужащих на текущий момент составляет 33,8 года.

    Хегль отметила, что 20 тыс. мест в армии ФРГ остаются вакантными, а новобранцев в 2023 году поступило столько же, что и в 2022 году. Всего по данным на конец прошлого года в бундесвере служат 181 514 человек.

    Издание Bild сообщило, что оборонному бюджету Германии на 2025 год не хватает 4,5–6 млрд евро для достижения требуемого НАТО показателя в 2% ВВП.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.

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    12 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Минобороны Германии не поддержало идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ

    Глава Минобороны Германии Писториус раскритиковал идею британского МИД о поставках крылатых ракет Украине

    Минобороны Германии не поддержало идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине, пишет Tagesschau.

    По его словам, такой вариант передачи вооружений Украине не подходит, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что этим Писториус выразил несогласие с намерением главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая ранее это предложение поддержала.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передаче боеприпасов Storm Shadow в распоряжение ВСУ. Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Писториус же отмечал, что данное действие станет крайней чертой в развитии конфликта, которую Германия не желает переступать.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

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    13 марта 2024, 13:56 • Новости дня
    Россия призвала Германию найти осквернивших мемориал в Пренцлау вандалов
    Россия призвала Германию найти осквернивших мемориал в Пренцлау вандалов
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское посольство в Германии выразило надежду, что личности преступников, которые осквернили мемориал советским воинам в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург), где покоится прах 354 советских воинов, будут установлены, и они будут наказаны.

    В дипмиссии напомнили германским властям о необходимости принимать меры, направленные на обеспечение неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов, передает ТАСС.

    Дипломатическая миссия выразила признательность властям Пренцлау за «оперативную реакцию по устранению последствий злодеяния и очистку монумента». Сообщается, что в этой работе принял участие бургомистр города Хендрик Зоммер.

    Местные жители сообщили полиции об осквернении советского мемориала 10 марта. Злоумышленники нанесли на памятник антироссийские надписи.

    В январе посольство сообщало о двух случаях осквернения советских военно-мемориальных объектов в Германии.

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    11 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    Нефтеперегонный завод загорелся на севере Франции

    Нефтеперегонный завод загорелся на севере Франции, два человека госпитализированы

    Tекст: Денис Тельманов

    На нефтеперегонном заводе компании Esso-Exxonmobil в департаменте Приморская Сена на севере Франции вспыхнул пожар.

    Возгорание возникло в центре переработки сырой нефти в топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В связи с инцидентом персонал был эвакуирован, двое сотрудников завода госпитализированы, пять обратились за помощью к медикам.

    Отмечается, что очаг возгорания локализован, однако власти города просят местных жителей не приближаться к месту пожара, чтобы не мешать работе аварийных служб.

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    11 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    В Кремле назвали опасной линию Парижа на сколачивание коалиции для отправки войск на Украину

    Песков назвал очень опасной линию Парижа на сколачивание коалиции для отправки войск на Украину

    В Кремле назвали опасной линию Парижа на сколачивание коалиции для отправки войск на Украину
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Линия Франции на создание коалиции стран, готовых направить войска на Украину, очень опасна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, заявляющих о гипотетической готовности направить контингент на Украину, является прямой линией на нагнетание напряженности.

    «Это опасная, очень опасная линия», – передает слова Пескова ТАСС.

    При этом Россия давно знает о присутствии на Украине люди, имеющих прямое отношение к НАТО.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона конфликта будет смещаться в сторону Одессы.

    Коментарии (0)
    13 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    Венгрия оценила вероятность отправки западных войск на Украину

    Глава МИД Венгрии Сийярто с сожалением признал возможность отправки европейских войск на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину, признал, что это возможно.

    По словам Сийярто, такой шаг окажется значительным нарушением красной линии НАТО, ведь альянс с самого начала специальной военной операции России на Украине подчеркивал, что не является участником конфликта. Однако, заявил Сийярто, принимая во внимание перемены «в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя», передает РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Напомним, Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «нет и речи о том, чтобы посылать на Украину наземные войска в статусе комбатантов».

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    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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