Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
На Украине задержали военного за попытку отравить командиров ВСУ
СБУ: Военного ВСУ задержали за попытку отравить командование одной из частей
Служба безопасности Украины сообщила о задержании «предателя» из числа украинских военнослужащих, который якобы планировал отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В заявлении СБУ говорится, что действующий военнослужащий ВСУ собирался «добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ», передает РИА «Новости».
Также задержанного обвиняют в передаче мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ на фронте.
Его обвиняют в «государственном предательстве в условиях военного положения». Задержанному грозит пожизненное заключение.
Ранее на Украине сообщали об отравлении супруги главного разведчика страны – Марианны Будановой.