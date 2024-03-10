CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ

CNN: Применение Россией авиабомб ФАБ-1500 на Украине обусловило высокий уровень потерь ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил телеканал, кадры, на которых показано действие авиабомб, «проиллюстрировали огромную мощь» этих боеприпасов, превративших в руины линию обороны ВСУ, передает ТАСС. Там добавили, что ФАБ-1500 способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре и оказывать «сильное давление на моральный дух» противника. По данным CNN, именно эти авиабомбы сыграли важную роль во время взятия Россией Авдеевки.

Как рассказал исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк, чье мнение приводит телеканал, применение ФАБ-1500 позволило России «более эффективно использовать ВВС в тактических целях», им могли бы противостоять только ЗРК Patriot, которыми ВСУ владеют ими лишь в ограниченном количестве.

Ранее украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой народной республике (ДНР) произошло из-за предательств.