Премьера Грузии шокировал призыв Зурабишвили избрать «непрорусского патриарха»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Даже комментировать это невозможно. Это заявление ошеломляющее», – сказал он журналистам в пятницу в Тбилиси.

Накануне президент, которая находится в Великобритании без необходимого на зарубежные визиты согласия правительства, сказала, что нынешний 91-летний патриарх Илия Второй «слаб», и выразила надежду на то, что Грузинская церковь в будущем «сможет избрать прогрузинского, проевропейского, а не прорусского патриарха».

Официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе назвал заявление Зурабишвили «неэтичным» и расценил его как «вмешательство в дела церкви».