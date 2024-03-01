Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.0 комментариев
Премьера Грузии шокировал призыв Зурабишвили избрать «непрорусского патриарха»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оказался шокирован призывом президента Саломе Зурабишвили к ГПЦ избрать в будущем «непрорусского патриарха», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Даже комментировать это невозможно. Это заявление ошеломляющее», – сказал он журналистам в пятницу в Тбилиси.
Накануне президент, которая находится в Великобритании без необходимого на зарубежные визиты согласия правительства, сказала, что нынешний 91-летний патриарх Илия Второй «слаб», и выразила надежду на то, что Грузинская церковь в будущем «сможет избрать прогрузинского, проевропейского, а не прорусского патриарха».
Официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе назвал заявление Зурабишвили «неэтичным» и расценил его как «вмешательство в дела церкви».