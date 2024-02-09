Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.0 комментариев
Путин сравнил глобальный мир с полушариями мозга при биполярном расстройстве
Путин сравнил глобальный мир с полушариями мозга при биполярном расстройстве, а журналистов – с врачами
Мир проходит через период тяжелого заболевания и разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве, которые можно соединить благодаря в том числе честной журналистике, заявил президент России Владимир Путин.
«Пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжёлое заболевание. Мир проходит через этот период тяжёлого заболевания», - считает президент РФ.
«Мне кажется, что благодаря в том числе честной журналистике, – они (журналисты) как врачи работают – может быть, удастся это всё как-то соединить», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он добавил, что мир, как и голова человека, разделен на два полушария, но должен быть единым.
«Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое – более креативное и так далее. Но это всё-таки одна голова», – подчеркнул российский президент.