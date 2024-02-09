  • Новость часаПутин назвал условие окончания конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина
    Путин рассказал, как обсуждал с Клинтоном в 2000 году вступление России в НАТО
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником
    Назван масштаб отставания США от России в освоении Арктики
    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    36 комментариев
    9 февраля 2024, 04:19 • Новости дня

    Путин сравнил глобальный мир с полушариями мозга при биполярном расстройстве

    Путин сравнил глобальный мир с полушариями мозга при биполярном расстройстве, а журналистов – с врачами

    Tекст: Денис Тельманов

    Мир проходит через период тяжелого заболевания и разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве, которые можно соединить благодаря в том числе честной журналистике, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжёлое заболевание. Мир проходит через этот период тяжёлого заболевания», - считает президент РФ.

    «Мне кажется, что благодаря в том числе честной журналистике, – они (журналисты) как врачи работают – может быть, удастся это всё как-то соединить», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что мир, как и голова человека, разделен на два полушария, но должен быть единым. 

    «Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое – более креативное и так далее. Но это всё-таки одна голова», – подчеркнул российский президент.

    8 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

    Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны

    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

    «В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

    Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

    Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

    В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

    2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.

    В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 01:46 • Новости дня
    Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте

    Tекст: Денис Тельманов

    Беседа Такера Карлсона и Владимира Путина выложена на официальном сайте журналиста за пять минут до анонсированного ранее времени в 02.00 мск.

    Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом Владимиром Путиным на своем сайте https://tuckercarlson.com/ в 02.00 мск.

    Интервью доступно по ссылке https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/. Общая продолжительность видеозаписи 2 часа 07 минут.

    Для удобства пользователей Карлсон проиндексировал запись, указав временной код и тему разговора. Так, в 00:02 Путин говорит об истории России и Украины, в 00:25 – о расширении НАТО, в 00:48 о том, что спровоцировало конфликт.

    Кроме того, согласно списку, в ходе интервью обсуждается Билл Клинтон, взрыв газопровода «Северный поток», Восстановление связи с США, президент Украины Владимир Зеленский, Илон Маск и искусственный интеллект, а также заключенный американский журналист Эван Гершкович.

    Коментарии (3)
    8 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.

    «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки, это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития», – приводит ТАСС слова Путина.

    Путин отметил, что по объему государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире, а общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

    «В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта)», – подчеркнул глава государства.

    Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

    Коментарии (24)
    8 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    @ Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего, подтвердил российскому президенту Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал, что лидеры подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. «Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», – приводит его слова ТАСС.

    Путин и Си Цзиньпин, по словам представителя Кремля, также отметили, что тесная координация России и Китая на мировой арене является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. «Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы и позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам», – указал Ушаков.

    Разговор, отметил он, был теплым и дружеским. Беседа продлилась ровно час.

    Ранее в Кремле опубликовали сообщение по итогам переговоров двух лидеров.

    Коментарии (4)
    8 февраля 2024, 21:30 • Новости дня
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников включен в состав Совета безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию РАН, Путин сообщил, что президент РАН был включен в состав Совбеза страны, указ об этом подписан, передает «Интерфакс».

    «Глубокую объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, мобильная электроника, квантовые и биотехнологии, генетика – осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.

    Коментарии (4)
    8 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Карлсон опубликовал первое фото интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон опубликовал первое фото, сделанное во время интервью с Владимиром Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой он берет интервью у российского президента Владимира Путина.

    Карлсон и Путин запечатлены в представительском кабинете в Кремле, оба в костюмах, Карлсон надел полосатый галстук, Путин - однотонный, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что между журналистом и президентом стоит небольшой столик, возле Карлсона стакан воды, а рядом с Путиным предмет, похожий на белый термос.

    Снимок выложен на личной страничке Карлсона в его микроблоге.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 09:05 • Новости дня
    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

    Источник: Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля

    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили источники в губернаторском корпусе.

    Известно, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом дата может поменяться в последний момент. А «послание стоит» в графике у другого губернатора на 28 февраля, передает РИА «Новости».

    В данный момент точная дата послания неизвестна.

    Напомним, в прошлом году глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 21:45 • Новости дня
    Назван масштаб отставания США от России в освоении Арктики

    The Daily Mail: США отстали от России на десять лет в плане освоения Арктики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия значительно опережает США в освоении Арктики, Запад рискует навсегда отстать в развитии этого региона, пишет The Daily Mail.

    По данным экспертов, в развитии Арктики Вашингтон отстает от Москвы на десять или более лет, пишет The Daily Mail, передает ИноТВ. Отмечается, что у США есть лишь один действующий ледокол, «да и тот построен в 70-х годах».

    С начала специальной военной операции России на Украине Москва и Пекин активизировали сотрудничество в Арктике, что говорит о «реальности их «безграничного» партнерства», пишет издание со ссылкой на данные частной разведки.

    Это также может свидетельствовать о возможном противовесе альянсам, во главе которых стоит Вашингтон. Без усилий со стороны своих лидеров Запад рискует навсегда отстать в развитии Арктики и уступить контроль над этим регионом России и Китаю, считают эксперты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжении расширения Арктического флота России.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 06:34 • Новости дня
    ВСУ начали формировать штурмовые подразделения из полицейских

    ВСУ начали формировать в Харьковской области штурмовые подразделения из полицейских из-за нехватки солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Нехватка военных вынудила ВСУ начать формирования штурмовых подразделений в Харьковской области из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Из-за нехватки людей на фронте и уже абсолютно очевидного дефицита мобилизационного ресурса киевскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов. Они формируют из этих людей штурмовые отряды, вот только это не означает, что они будут эффективными», – приводит ТАСС слова Ганчева.

    По его словам, у полицейских отсутствует боевой опыт. Кроме того, Киев таким образом провоцирует рост преступности, потому что «следить за порядком в городах» становится некому.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин.

    «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей.  И только перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам.

    «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

    Путин заявил, что обсудил со своим другом Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС

    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
    @ Савостьянов Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним в четверг по телефону сотрудничество в БРИКС.

    «Обсуждаем с коллегами в БРИКС вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР [Си Цзиньпином] на этот счет, мы касались и сотрудничества в области БРИКС», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период.

    Коментарии (8)
    8 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин провел обстоятельный телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили в Кремле.

    «Президент России тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны», – говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

    Главы государств, как отмечается, подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Стороны констатировали, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. «С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 млрд долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    Путин и Си Цзиньпин в контексте отмечаемого в этом году 75-летия установления дипломатических отношений двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.

    «С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в объединении БРИКС», – говорится в сообщении.

    Кроме того, как сообщили в Кремле, сторонами проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают.

    «При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», – отметили в Кремле.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, и условились о продолжении личных контактов.

    В сообщении, опубликованном китайской стороной по итогам разговора двух лидеров, говорилось, что Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество и вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Интервью Путина Карлсону будет захватывающим

    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

    «Конечно, это захватывающая вещь – без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно», – сказал Сийярто в интервью РИА «Новости».

    Венгерский министр выразил любопытство относительно того, какие темы будут подняты в интервью, и призвал дождаться эффекта после его публикации.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

    Коментарии (0)
    8 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону на сайте Кремля

    Песков: Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля на русском и английском языках утром в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    При этом на ресурсах Карлсона интервью выйдет раньше, передает ТАСС слова Пескова.

    Представитель Кремля отметил, что приезд Карлсона в Россию и его интервью с Путиным вызвали «особый резонанс», причем не только в США, но и в нашей стране. «Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий», – добавил он.

    Песков отметил, что это интервью «будут читать и анализировать не один день».

    Напомним, интервью с российским лидером Карлсон обещал опубликовать в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

    Коментарии (0)
    Главное
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории
    Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском?
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной в формате «сто на сто»
    Зеленский назвал поставленные перед Сырским задачи
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    Умер основатель группы «Машина времени»

    Европа скрыла виновника подрывов «Северных потоков»

    Швеция закрыла расследование по делу о подрывах «Северных потоков», не найдя никакой причастности собственной страны к этому делу. Эксперты уверены, что виновные не будут названы и по итогам расследований, которые еще ведутся в Дании и Германии. Между тем ущерб, который был нанесен России из-за этого теракта, вполне себе ощутимый и осязаемый, в отличие от его виновников. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пытается разморозить Арктический совет

    В России вновь заговорили о возможном выходе из Арктического совета, но на этот раз позицию МИД поддержали в Кремле. В последние два года работа организации практически заморожена, так как остальные участники из стран НАТО фактически игнорируют законные интересы Москвы. В чем заключаются особенности Арктического совета и почему Россия заинтересована в «реанимации» этой организации? Подробности

    Перейти в раздел

    Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад

    Мариуполь попал под пристальное внимание западных журналистов. Сперва немецкий телеканал ZDF написал о масштабных стройках, идущих в городе, затем Financial Times раскритиковала реконструкционные работы. Почему именно Мариуполь оказался в фокусе внимания зарубежных СМИ? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............