  • Новость часаПосол России в КНДР не исключил военной авантюры США на Дальнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Северная Ирландия дала себе десять лет на развал Британии
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Врач объяснила необходимость недозированного секса в феврале
    Байден заявил об отчаянном положении Украины
    Суд в США лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    Наташа Королева объяснила выезд в США
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    7 февраля 2024, 08:20 • Новости дня

    Стало известно, с кем Блиновская находится в СИЗО

    Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук

    Tекст: Ольга Никитина

    Сокамерницами «Королевы марафонов» Елены Блиновской, задержанной за неуплату налогов и неправомерный оборот средств платежей, в московском СИЗО-6 являются ученые.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что Блиновская содержится в обычной четырехместной камере. При этом у нее две соседки – доктор и кандидат наук, сообщил информатор.

    Все трое впервые оказались в местах лишения свободы.

    Источник пояснил, что часто соседей стремятся подобрать так, чтобы избежать конфликтов.

    Напомним, Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей. В понедельник ее отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

    Коментарии (35)
    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

    Коментарии (31)
    6 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Познер посоветовал не строить догадки о том, какие темы могут быть подняты в возможном интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным.

    В случае, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в России, отметил Познер, передает News.ru.

    «Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», – сказал он.

    Во вторник Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина и сообщил, что оно состоится в ближайшее время.

    Коментарии (21)
    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2024, 20:49 • Новости дня
    Наташа Королева объяснила свой выезд в США
    Наташа Королева объяснила свой выезд в США
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заслуженная артистка России Наташа Королева заявила поклонникам, что действительно отправилась к США, но лишь по семейному поводу.

    «Я поехала на день рождения к маме», – приводит слова Королевой сайт «Московский комсомолец».

    Матери Королевой Людмиле Порывай, которая с начала 90-х проживает с мужем в Майами, исполнится 78 лет. Певица заявила, что планирует посетить семейное торжество вместе с сестрой. По словам Королевой, пропустить это событие она не могла, так как из-за гастрольного графика ей очень редко удается увидеться с родными.

    Коментарии (17)
    6 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Врач объяснила необходимость недозированного секса в феврале

    Эндокринолог Гончарова: Вкусная пища и хороший секс помогут преодолеть февральскую эндорфиновую яму

    Врач объяснила необходимость недозированного секса в феврале
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В феврале у людей накапливается усталость от короткого дня, плохой погоды. Вдобавок закончились праздники и деньги. В итоге человек проваливается в эндорфиновую яму. О том, с чем ее можно перепутать и как из нее выбраться, газете ВЗГЛЯД рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова.

    «Эндорфиновая яма – это условное понятие, которое сопровождается снижением количества эндорфинов в крови. К эндорфинам относится около 20 нейромедиаторов и нейропептидов разной биологической направленности, общим свойством которых является обеспечивать настроение (хорошее или плохое), обеспечивать эмоциональную составляющую, заботиться об адекватном восприятии боли и любой другой тактильной чувствительности, об обонянии и восприятии запахов, о чувстве насыщения и многих других. Одним словом – удовольствие или неудовольствие», – говорит Гончарова. 

    Она объясняет, что эндорфиновая яма – это ощущение несчастья: вроде бы и все неплохо, но счастья нет. Соответственно, высокий уровень эндорфинов делает человека счастливым и довольным. Вкусная пища и напитки, недозированный хороший секс – все это приводит к резкому повышению уровня этого гормона.

    «Мы понимаем, что в феврале уже накапливается усталость от короткого светового дня, от многослойной зимней одежды, от плохой погоды, от отсутствия солнечного света и многих других моментов, которые яркой картинкой дарят нам радость. Как следствие, возникает снижение уровня эндорфинов – и самочувствие ухудшается. С другой стороны, накладывается эмоциональный фактор того, что праздники закончились, впереди работа, будни, многим не хватает финансовых средств, кредиты после новогодних трат не выплачены, и это тоже усугубляет эндорфиновую яму», – делится врач.

    По словам специалиста, задача каждого человека не скатываться в пучину плохого самочувствия и плохого настроения, которое может трактоваться как синдром хронической усталости, депрессия или другие расстройства. Надо, наоборот, постараться понять, действительно ли это состояние связано только с проблемами мироощущения и восприятия или у симптомов, имитирующих дефицит эндорфинов, есть реальная подоплека.

    В связи с этим эндокринолог настоятельно рекомендует при появлении такого состояния обратиться к своему доверенному врачу и пройти диспансеризацию, в ходе которой можно будет исключить нарушение функций щитовидной железы, дефицит витамина D и витаминов группы B и синдром железодефицита. Только после сдачи соответствующих анализов появится понимание, есть ли дефицитное состояние, нарушение гормонального статуса или нет. Исходя из результата врач поймет, рекомендовать пациенту рецепт на удовольствие, либо медикаментозное лечение компенсации изменения функций щитовидной железы, которая очень чувствительна к сезонам.

    «Хочу отметить, что в этом году зима снежная, с резкими колебаниями температуры. В такое время часто требуется коррекция доз гормонов щитовидной железы. Поэтому, прежде чем говорить об эндорфиновой яме, отмечу, что у каждой третьей женщины в России наблюдается синдром латентного железодефицита и практически у 82 из 100 человек отмечается дефицит или недостаточность витамина D. У каждого пятнадцатого – дефицит витаминов группы B, причем в первую очередь не хватает B12 и фолиевой кислоты. Поэтому сначала исключаем то, что может имитировать синдром нехватки эндорфинов, а потом, если дефицитные состояния исключены, с помощью друзей, подруг, родственников, единомышленников, ищем то, что будет радовать», – заключила Гончарова.

    Ранее ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева рассказала, что ощущение «бабочек в животе» при влюбленности – это реакция симпатической нервной системы, которая непосредственно связана с «увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости».

    Коментарии (22)
    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

    Коментарии (25)
    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

    Коментарии (34)
    6 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

    МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

    Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

    Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта.

    Коментарии (21)
    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

    Коментарии (18)
    6 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Байден заявил об отчаянном положении Украины

    Байден посетовал на отчаянное положение Украины и отказался идти на уступки республиканцам

    Байден заявил об отчаянном положении Украины
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина находится в отчаянном положении, заявил президент США Джо Байден, добавив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

    «Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они (Украина) сейчас в отчаянном положении», – заявил Байден, выступая в галстуке желтого и синего цветов, на его пиджак был приколот значок с флагами США и Украины. Он заявил, что «каждая неделя, каждый месяц» без получения Украиной помощи от США означают, что у украинских войск остается меньше вооружений и «инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», передает ТАСС.

    Байден выразил уверенность, что США «не могут теперь уйти», поскольку на это рассчитывает президент России Владимир Путин. Поддержку предлагаемого Байденом законопроекта о помощи Украине президент США назвал «противостоянием Путину», а возражения против документа, по словам Байдена, «играют на руку» российскому лидеру. Президент США подчеркнул, что «ставки в этой борьбе выходят далеко за рамки Украины».

    Говоря о пакетном законопроекте Сената США по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на американской границе, Байден сказал, что прежде «республиканцы просили именно об этом», но теперь не хотят «обращать на это внимания». Он призвал прекратить «играть в игры», пока мир наблюдает за США, и не позволять «мелочной межпартийной» борьбе мешать выполнению американских обязательств.

    Когда Байдена спросили, готов ли он в случае провала законопроекта рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, президент США сказал, что «не станет уступать сейчас». Однако Байден признал, что поддерживаемый им законопроект, вероятно, «даже не попадет на голосование в Сенате».

    Байден обвинил в этом позицию бывшего американского президента Дональда Трампа: «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране». Байден заявил, что Трамп «обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожал им и пытался запугать», причем республиканцы «похоже, уступают». Он призвал членов Республиканской партии «продемонстрировать американскому народу твердость духа».

    «Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно», – сказал Байден. Он посетовал, что действия конгрессменов «не соответствуют действиям великой страны», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность, что законопроект Сената стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. По его словам, речь идет о «наиболее справедливых основных реформах в иммиграционной системе».

    Байден сказал, что в ходе предвыборной кампании собирается настаивать на том, что Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны, если законопроект не будет одобрен: «Изо дня в день в период до ноября американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе – это Дональд Трамп и его MAGA-друзья».

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, есть ли у Белого дома «план Б» на случай провала законопроекта Сената. Она заявила, что конгрессменам необходимо проголосовать по действующему документу.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел признал, что не видит «реальных шансов» провести через Конгресс законопроект.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

    Коментарии (12)
    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

    Коментарии (14)
    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

    Коментарии (14)
    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

    Коментарии (15)
    Главное
    Производитель БПЛА Bayraktar рассказал о строительстве завода под Киевом
    Новак назвал объемы поставок нефти на Запад и Восток
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии
    Карлсон захотел взять интервью у Зеленского
    Каналы российских ГТРК на YouTube подверглись массовой блокировке
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи (ВИДЕО)

    Россия пополняет казну и резервы

    Нефтегазовые доходы России продолжили расти в начале года. Появившиеся дополнительные деньги позволили возобновить пополнение резервов страны. Однако ситуация сложилась неоднозначной, и риски для снижения доходов страны никуда не делились. Почему доходы России растут и что может этому помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............