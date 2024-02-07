Стало известно, с кем Блиновская находится в СИЗО

Байден заявил об отчаянном положении Украины

Байден посетовал на отчаянное положение Украины и отказался идти на уступки республиканцам

Tекст: Антон Антонов

«Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они (Украина) сейчас в отчаянном положении», – заявил Байден, выступая в галстуке желтого и синего цветов, на его пиджак был приколот значок с флагами США и Украины. Он заявил, что «каждая неделя, каждый месяц» без получения Украиной помощи от США означают, что у украинских войск остается меньше вооружений и «инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», передает ТАСС.

Байден выразил уверенность, что США «не могут теперь уйти», поскольку на это рассчитывает президент России Владимир Путин. Поддержку предлагаемого Байденом законопроекта о помощи Украине президент США назвал «противостоянием Путину», а возражения против документа, по словам Байдена, «играют на руку» российскому лидеру. Президент США подчеркнул, что «ставки в этой борьбе выходят далеко за рамки Украины».

Говоря о пакетном законопроекте Сената США по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на американской границе, Байден сказал, что прежде «республиканцы просили именно об этом», но теперь не хотят «обращать на это внимания». Он призвал прекратить «играть в игры», пока мир наблюдает за США, и не позволять «мелочной межпартийной» борьбе мешать выполнению американских обязательств.

Когда Байдена спросили, готов ли он в случае провала законопроекта рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, президент США сказал, что «не станет уступать сейчас». Однако Байден признал, что поддерживаемый им законопроект, вероятно, «даже не попадет на голосование в Сенате».

Байден обвинил в этом позицию бывшего американского президента Дональда Трампа: «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране». Байден заявил, что Трамп «обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожал им и пытался запугать», причем республиканцы «похоже, уступают». Он призвал членов Республиканской партии «продемонстрировать американскому народу твердость духа».

«Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно», – сказал Байден. Он посетовал, что действия конгрессменов «не соответствуют действиям великой страны», передает РИА «Новости».

Президент США выразил уверенность, что законопроект Сената стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. По его словам, речь идет о «наиболее справедливых основных реформах в иммиграционной системе».

Байден сказал, что в ходе предвыборной кампании собирается настаивать на том, что Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны, если законопроект не будет одобрен: «Изо дня в день в период до ноября американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе – это Дональд Трамп и его MAGA-друзья».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, есть ли у Белого дома «план Б» на случай провала законопроекта Сената. Она заявила, что конгрессменам необходимо проголосовать по действующему документу.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел признал, что не видит «реальных шансов» провести через Конгресс законопроект.

Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

