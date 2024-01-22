СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.6 комментариев
Блиновскую обвинили в неправомерном обороте средств платежей
Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Блиновской предъявлено обвинение в рамках предварительного следствия, сообщили в ведомстве ТАСС.
Между тем адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что в понедельник пройдет заседание Замоскворецкого суда, где СК планирует ходатайствовать об аресте ее клиента.
В СК пояснили, что меру пресечения для обвиняемой планируется ужесточить, поскольку она неоднократно нарушала ранее избранную ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
В конце декабря Блиновская подала иск против ФНС с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей.