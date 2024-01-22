Блиновскую обвинили в неправомерном обороте средств платежей

Tекст: Алексей Дегтярев

Блиновской предъявлено обвинение в рамках предварительного следствия, сообщили в ведомстве ТАСС.

Между тем адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что в понедельник пройдет заседание Замоскворецкого суда, где СК планирует ходатайствовать об аресте ее клиента.

В СК пояснили, что меру пресечения для обвиняемой планируется ужесточить, поскольку она неоднократно нарушала ранее избранную ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

В конце декабря Блиновская подала иск против ФНС с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей.