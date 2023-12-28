Блиновская оспорила требование о выплате более 1,4 млрд рублей

МХАТ «отшил чушпана» Киркорова

Директор МХАТа Кехман: Киркоров больше не будет выступать в театре

Tекст: Александра Юдина

Кехман сообщил, что получил сообщение «от пацанов», передает «Московский комсомолец».

«Киркоров у нас поступил не по-пацански и поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами. И чтобы за руку с ним больше не здоровались», – сказал глава театра.

По словам Кехмана, в день спектакля ему позвонили из одной компании и поставили перед фактом, что на корпоративе будет выступать Киркоров. Более того, сам директор МХАТа когда-то общался с блогером Анастасией Ивлеевой и задумывал привлечь ее в качестве артистки.

Тем не менее после скандальной вечеринки Кехман изменил мнение, отметив, что категорически против выступлений Киркорова и «других персонажей», которые присутствовали на мероприятии, в стенах МХАТа.

Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Сообщалось, что его официальный сайт оказался заблокирован.

Позднее стало известно, что Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».