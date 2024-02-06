Tекст: Ольга Никитина

Габор Штайнгарт, автор статьи для издания Focus, пишет о том, что сейчас, на фоне опасности мировой войны к старым заблуждениям стали добавляться новые. Так, одним из таких заблуждений он назвал убеждения на счет экономических санкций. По словам автора публикации, уход немецких компаний из России и отказ от прежнего энергетического партнерства привели к высоким ценам для немецкой национальной экономики и миллиардным убыткам, передает RT содержание статьи.

Кроме того, Штайнгарт пишет о том, что Германия не станет более безопасной в результате инвестиций в европейское ядерное оружие. Кроме того, он считает, что США с приходом Дональда Трампа к власти не выйдут из НАТО.

Также автор статьи считает ошибочной теорию, что Европа будет спасена от вооруженного конфликта благодаря балансу сдерживающих сил. Баланс в период холодной войны, по оценке Штайнгарта, обеспечивался интенсивной челночной дипломатией между Востоком и Западом. Запад находился в диалоге с Хрущевым и Брежневым, что отличает нынешнюю ситуацию от прошлого. Мир был обеспечен благодаря дуализму угроз и переговоров, говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что принятые в огромном объеме санкции против России не работают, но эта тема для Европейского союза является табуированной.