В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий ОПК
Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщили в Минобороны.
Шойгу потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года, а также при необходимости сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле заявил, что подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом. Он назвал это основой успеха российских бойцов.