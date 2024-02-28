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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 16:36 • Новости дня

    Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий ОПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщили в Минобороны.

    Шойгу потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года, а также при необходимости сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле заявил, что подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом. Он назвал это основой успеха российских бойцов.

    27 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

    Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ на Авдеевском направлении применили не менее взвода танков Abrams американского производства, которые ранее они упорно держали в резерве, поскольку на этом участке фронта все другие танки у них закончились, сообщил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

    Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

    Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

    Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    27 февраля 2024, 04:10 • Новости дня
    На улицах Москвы заметили «Ярс»

    Минобороны сообщило о марше колонны «Ярсов» для подготовки к параду на Красной площади

    На улицах Москвы заметили «Ярс»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На улицах Москвы замечен подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», предназначенный для нанесения ядерных ударов. Российское Минобороны пояснило, что «Ярсы» направлены в Подмосковье для подготовки к параду Победы.

    На улицах Москвы заметили пусковую установку комплекса и многоцелевую машину сопровождения, направляющихся в сторону Подмосковья. Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из Тейково по трассе М7 для подготовки к параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Напомним, для тренировок парадных расчетов к параду Победы обычно используют военный полигон в подмосковном  Алабино.


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    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

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    26 февраля 2024, 09:22 • Новости дня
    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизороми отправлены в зону спецоперации. Ведется работа над добавлением в них машинного зрения, сообщил представитель предприятия-производителя.

    Как сообщил источник ТАСС, на передовую отправлены первые партии «Упыря» с тепловизорами. Он добавил, что постоянно совершенствуется быстрая смена частот, позволяющая обойти купольную защиту РЭБ, в перспективе – машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

    Напомним, в декабре на Купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.

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    28 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Кадыров сообщил о ликвидации 10 бойцов ВСУ в Харьковской области

    Кадыров сообщил о ликвидации батальоном «Запад-Ахмат» 10 бойцов ВСУ при ударе по позициям в Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон «Запад-Ахмат» с помощью дронов нанес удар по позициям ВСУ в Харьковской области, ликвидировав около десяти украинских военнослужащих, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    «Итогом стала ликвидация порядка 10 военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения», – приводит слова Кадырва ТАСС.

    Отмечается, что блиндаж украинских военных и УАЗ-452 «буханка» был замечен в ходе воздушной разведки. После уточнения информации при помощи дронов был нанесен удар по обнаруженным целям, сообщил Кадыров.

    По словам Кадырова, батальон «Запад-Ахмат» Минобороны России обеспечивает безопасность жителей вблизи государственной границы на харьковском направлении.

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    28 февраля 2024, 05:31 • Новости дня
    Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями рассказал лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Все четыре лидера поняли серьезность ситуации... ЛОни услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ о том, что Украина потеряла позиции», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

    ПРресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет тяжелые последствия.

    «Нужно увидеть продвижение вперед в дополнительном финансировании. Этого хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

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    26 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
    Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков, заявил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

    Как указал Мантуров, Россия недавно показывала свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, там была продемонстрирована только малая часть того, что за последние два года Россия адаптировала к тем вызовам, которые возникают в рамках работы техники по СВО, передает ТАСС.

    По его словам, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках, и все, кто заинтересован, понимают, что она прошла свои испытания в бою, и понимают, что она имеет ровно те характеристики, которые на сегодняшний день востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран.

    Мантуров добавил, что ОПК будет и далее стараться поставлять востребованную Российской армией продукцию, продолжит удивлять «новинками, которые интересны на зарубежных рынках».

    В феврале ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации.

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    26 февраля 2024, 10:27 • Новости дня
    В России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

    В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов «Ступор»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана комплексная система защиты объектов от дронов, способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

    По его словам, система «Ступор» создана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиочастотный сканер, радиолокационная станция, оптическая станция распознавания дронов и аппаратуры постановки заградительной помехи и комплекса подмены координат, передает РИА «Новости».

    Кустарев пояснил, что разработчики «Ступора» с помощью собственного ПО объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.

    Он рассказал также, что в программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий «Ступору» работать без помощи оператора комплекса, кроме того, имеется возможность интегрировать в систему средства обнаружения и противодействия других производителей.

    Говоря о тактико-технических характеристиках «Ступора», Кустарев отметил, что входящие в состав системы комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты «Парс» подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров.

    В августе «Росэлектроника» начала поставки антидронных комплексов «Серп-ВС6».

    Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.

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    27 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    Российские силы выбили ВСУ из Северного

    Шойгу: ВСУ выбиты из населенного пункта Северное

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Российские войска на других направлениях также осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, передает ТАСС заявление министра.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в последние сутки освободили поселок Ласточкино, расположенный на Авдеевском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    28 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350

    В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов

    Tекст: Денис Тельманов

    В зону проведения специальной военной операции в начале марта поставят роботизированную гусеничную платформу СЭМ-350, которая после модернизации сможет транспортировать грузы весом до 400 кг, сообщили в компании-разработчике НПО ЦВБП.

    «На данный момент в зоне СВО применяется пять экземпляров платформы СЭМ-350. Мы модернизировали первую версию аппарата с учетом пожеланий российских военнослужащих. В начале марта новая модификация будет отправлена в зону спецоперации. Грузоподъемность СЭМ увеличится в два раза – до 400 кг транспортируемого груза», – приводит сообщение НПО ЦВБП ТАСС.

    Отмечается, что в ходе модернизации у платформы была вдвое увеличена мощность силовой установки, теперь она может эвакуировать с поля боя двух раненых одновременно. Видеосигнал для управления устройством передается на дальность 2 км, отметили разработчики.

    Кроме того, платформа используется для подвоза боекомплекта и провизии на позиции. Время автономной работы аппарата зависит от объема установленных аккумуляторов и может достигать от двух часов и более.

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    27 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
    @ Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    «Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

    Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

    Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.

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    28 февраля 2024, 04:55 • Новости дня
    В Пентагоне признали способность России восстановить ОПК даже под санкциями

    Министр сухопутных войск США заявила, что Россия доказала способность восстановить ОПК, несмотря на санкции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия продемонстрировала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все ограничительные меры Запада, заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут.

    «На системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», – сказала Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, передает ТАСС.

    При этом она заявила, что на уровне «индивидуального солдата, на уровне индивидуального лидера» российские военные «и близко не столь же проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу, сколь» американские.

    «Считаю, что в этом заключается значительная сила сухопутных войск США», – отметила министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

    По словам Пескова, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военных, которые демилитаризируют Украину.

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    28 февраля 2024, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

    ПВО сбила ночью над Белгородской областью украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

    «Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник поджег поле в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Главков, дроны выпустили украинские военные во вторник во второй половине дня. При этом в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, там сбили дрон самолетного типа у поселка Разумное.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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