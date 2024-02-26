Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Но стоит ли ожидать наивности от человека, который вообще-то в бюрократическом аду (как нам обычно показывают СССР и КПСС) выгрыз себе дорогу на самый верх? Что-то тут не вяжется.2 комментария
Пушилин: ВСУ препятствуют восстановлению Артемовска хаотичными ударами
Пушилин: ВСУ препятствуют восстановлению Артемовска хаотичными ударами по городу
Хаотичные обстрелы Артемовска со стороны ВСУ препятствуют началу восстановительных работ в городе, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ продолжают наносить хаотичные удары по Артемовску, где нет ни одного гражданского лица, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что постоянно работают украинские дроны, которые мониторят ситуацию, «лишь бы там не начали какую-либо работу по разбору завалов и прочему».
Он добавил, что ВСУ, по сути, тратят снаряды для того, чтобы ничего не происходило в Артемовске. Глава республики добавил, что специалисты приступят к работам по восстановлению в Артемовске только после того, как будет возможность создать для них безопасные условия.
Ранее Пушилин заявил, что власти ДНР смогут начать восстановление Авдеевки только после разминирования.