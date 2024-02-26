Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.4 комментария
Белград обвинил Хорватию в нагнетании атмосферы ненависти к Сербии
МИД Сербии в ответ на критику со стороны Хорватии из-за «российского влияния» обвинил Загреб в нагнетании ненависти
МИД Сербии прокомментировал заявление главы хорватского МИДа Гордана Грлич-Радмана о том, что президент Сербии Александр Вучич не является частью сербского народа из-за «российского влияния».
Грлич-Радман потребовал от Вучича «решить на каком стуле сидеть, так как на двух стульях сидеть неудобно». Также глава хорватского МИДа выразил опасения, что Вучич может оказаться сателлитом России. По его словам, это угрожает «подорвать стабильность на Западных Балканах». Вучич в ответ обвинил Грлич-Радмана во вмешательстве во внутренние дела Сербии. Вучич заявил, что министр «как обычно лжет и оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам Сербии», передает ТАСС.
МИД Сербии направил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде. Заявление Грлич-Радмана сербский МИД счел неприемлемым. По мнению министерства, слова Грлич-Радмана стали «продолжением нагнетания атмосферы ненависти по отношению к Сербии и сербскому народу». Сербия обвинила Хорватию в «нарушении общей политики сохранения мира и стабильности в регионе» и призвала власти Хорватии «воздерживаться от заявлений, представляющих собой вмешательство во внутренние дела» Сербии. Белград считает, что Хорватия должна придерживаться «политики примирения и добрососедских отношений».
Напомним, Вучич заявлял, что Сербия продолжит свой путь в ЕС, но при этом с гордостью будет продолжать хранить свою традиционную дружбу с Россией.