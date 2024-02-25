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Средства ПВО России за сутки сбили 77 беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за прошедшие сутки уничтожили 77 украинских БПЛА, а также сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, средствами ПВО в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 77 украинских беспилотников, в районах населенных пунктов Райгородка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково ЛНР, Черноморовка Херсонской области и Сладкая Балка Запорожской области, передает ТАСС.
Там добавили, что беспилотными летательными аппаратами, авиацией, ракетными войсками и артиллерией войск ВС России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.
В Минобороны России отметили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й мехбригад ВСУ в пунктов Клещеевке, Дылеевке и Курдюмовке, потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Кроме того, поражены САУ «Гвоздика»артиллерийская система М777, САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20, а также склад боеприпасов ВСУ.
Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику.