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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    46 комментариев
    25 февраля 2024, 13:57 • Новости дня

    Средства ПВО России за сутки сбили 77 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за прошедшие сутки уничтожили 77 украинских БПЛА, а также сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 77 украинских беспилотников, в районах населенных пунктов Райгородка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково ЛНР, Черноморовка Херсонской области и Сладкая Балка Запорожской области, передает ТАСС.

    Там добавили, что беспилотными летательными аппаратами, авиацией, ракетными войсками и артиллерией войск ВС России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

    В Минобороны России отметили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й мехбригад ВСУ в пунктов Клещеевке, Дылеевке и Курдюмовке, потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    Кроме того, поражены САУ «Гвоздика»артиллерийская система М777, САУ Panzerhaubitze 2000, орудие Д-20, а также склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику.

    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

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    24 февраля 2024, 15:18 • Новости дня
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.

    Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.

    Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».

    Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

    Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.

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    24 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска у Богдановки ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.

    По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны около Красного и Курдюмовки ДНР.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные  позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

    Поблизости от Первомайского и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны у Луговского Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, а также американская артиллерийская система М777.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

    Потери противника составили до 35 военнослужащих, американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

    Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.

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    24 февраля 2024, 15:53 • Новости дня
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

    Офицер США Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности начать новое контрнаступление

    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявивший об организации нового контрнаступления украинский президент Владимир Зеленский неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, нет и не может быть никакого контрнаступления, так как у украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, передает РИА «Новости».

    «Где сотни танков, артиллерия?» – задался вопросом Дэвис.

    Также офицер добавил, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев, получив предварительно западное оружие и пройдя обучение.

    В заключение Дэвис отметил, что украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому о крупной военной кампании не может быть и речи.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

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    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

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    24 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

    Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
    @ Nina Liashonok/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника около Волновахи ДНР, Чубаревки Запорожской области, Новой Збурьевки и Новой Маячки Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале военного ведомства.

    Всего с начала СВО уничтожено 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 ЗРК, 15207 танков и других  бронемашин, 1223 боевые машины РСЗО, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19030 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что российская авиация и ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8.

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    24 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы

    Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна

    Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, у них не хватает боеприпасов и личного состава, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.

    Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.

    Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    24 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    Губернатор Артамонов: В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Части подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что части подавленного беспилотника были обезврежены безопасным дистанционным способом, на работу комбината существенного влияния не оказано, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили два БПЛА в Липецкой области.

    Напомним, Артамонов заявил, что власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар.

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    24 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ

    NYT: В НАТО предположили начало нового контрнаступления Киева не раньше 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, в этом году ВСУ будут восстанавливать силы, пишет американская газета New York Times.

    Источники газеты описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По данным издания, украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления лишь в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее офицер США Дэниел Дэвис назвал заблуждением слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности начать новое контрнаступление.

    До этого Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

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    24 февраля 2024, 16:02 • Новости дня
    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны: Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области.

    Ранее российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.

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    24 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, есть раненые.

    Сотрудница ресторана рассказала, что было два прилета. По ее словам, в момент удара в ресторане находились 50-60 человек, передает РИА «Новости».

    Другой очевидец обстрела Владимир при обстреле ранение в ногу получил сотрудник ресторана, который ехал из магазина.

    Ранее при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Германский политик предложила заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Германский политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка оружия Киеву проблем не решит, необходимы дипломатические усилия, заявила она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По ее словам, необходимо согласовать прекращение огня и заморозить конфликт по нынешней линии фронта, а дальше провести переговоры по поводу того, что произойдет на территориях, перешедших под контроль России, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт указала, что в более долгосрочной перспективе можно было бы решить вопрос о принадлежности территорий.

    Также политик указала, что если на Украине находились бы ракеты НАТО, то это стало бы явным нарушением интересов безопасности России.

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    24 февраля 2024, 18:27 • Новости дня
    При ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие, сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Снаряд ВСУ попал в верхние этажи дома, пробил стену здания, повреждены балконы и рамы в окнах верхних этажей. Пострадали также соседние дома, передает РИА «Новости».

    По словам одного из жителей пострадавшей многоэтажки, от украинского снаряда погиб его товарищ, сосед ­– друг детства.

    Ранее украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии.

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    24 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    В России вырос уровень поддержки решения о проведении спецоперации

    Опрос: Уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68%

    Tекст: Александра Юдина

    В России увеличился уровень поддержки решения о проведении спецоперации, он составил 68%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    В Telegram-канале ВЦИОМ указано, что уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68% (+3 п.п. к 2022 года).

    Кроме того, четверо из десяти россиян полагают, что цель спецоперации – защита нашей страны, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО (43%, март 2022 года составлял 44%).

    При этом каждый пятый в качестве цели назвал защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (20%, март 2022 года – 17%). Еще 15% считают, что Россия стремится изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов (март 2022 года – 19%).

    Помимо прочего, большинство опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО России на Украине (72%).

    Противоположной позиции придерживаются 19% сограждан.

    Две трети россиян также поддерживают и тезис о том, что сейчас нужно жить по принципу «Все для фронта, все для победы!» (64%), не готовы согласиться с данным суждением 28%.

    Опрос проводился 3, 19 и 22 февраля этого года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    25 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Киевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в районе Каневского водохранилища в Киевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал «Мы – Украина».

    Как говорится в сообщении, в районе Каневского водохранилища в Киевской области раздались взрывы, работала ПВО, передает РИА «Новости».

    Ранее в Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации на Украине.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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