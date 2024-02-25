  • Новость часаG7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    Захарова высмеяла Бербок за слова о России
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    6 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    45 комментариев
    25 февраля 2024, 05:38 • Новости дня

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику в ходе СВО

    Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» во время стрельбы по украинскому беспилотнику в ходе специальной военной операции.

    На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознает цель, также приведены переговоры военных между собой. После этого демонстрируются кадры залпа «Панциря», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Их вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

    Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.

    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (15)
    24 февраля 2024, 04:14 • Новости дня
    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат

    В Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на металлургический комбинат, где начался пожар

    В Липецкой области загорелся металлургический комбинат
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», – подчеркнул губернатор, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров. Через несколько часов пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

    Пострадавших в результате инцидента нет.


    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.

    Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.

    Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили  боевые возможности.

    Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня
    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

    Коментарии (28)
    24 февраля 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенатор: США израсходовали десятилетний запас оружия на украинский конфликт

    Американский сенатор заявил, что на украинский конфликт США израсходовали десятилетний запас оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    У США не осталось оружия, чтобы обеспечить свою национальную безопасность, поскольку политики израсходовали десятилетние запасы оружия на конфликт между Украиной и Россией, заявил американский сенатор, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) под Вашингтоном.

    «Нам нужно производить больше собственного оружия. Но они (администрация США — прим. ТАСС) поставили нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно. Они хотят, чтобы мы отправляли все критически важное оружие за границу», – приводит слова сенатора ТАСС.

    Он подчеркнул. что если «не дай бог, возникнет прямая угроза американской территории», у штатов больше «нет оружия, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность».

    «Давайте сосредоточимся на наших собственных проблемах», – призвал Вэнс.

    Он также выразил удивление позицией американских законодателей, которых «больше волнует конфликт за 6 тыс. миль [от США]», а не кризис на границе с Мексикой. По его мнению, такие члены Конгресса «занимаются не тем делом».

    Ранее военнослужащие украинской армии заявили, что поддерживают идею 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, поскольку ВСУ терпят большие потери, а в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии

    Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

    Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России. По его словам, украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 06:56 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии ввели дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд для 55 российских граждан и 37 организаций, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

    Поводом для санкций стали «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России», а также решения Международного суда в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

    Отмечается, что в перечень включены предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний, а также организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее.

    Ранее посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией являются актом экономического принуждения и запугивания.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции национальной безопасности» и «злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний».

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

    Коментарии (2)
    24 февраля 2024, 06:30 • Новости дня
    В Тульской области сбит третий за сутки беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки , сообщила пресс-служба областного министерства по региональной безопасности.

    «В ночь на 24 февраля над Тульской областью дежурными средствами ПВО Минобороны поражен третий БПЛА», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия. Пострадавших и разрушений нет. Подразделения ПВО Минобороны продолжают боевое дежурство.

    Ранее сообщалось, что Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 10:45 • Новости дня
    BrahMos Aerospace решило подписать контракт с Минобороны Индии на поставку ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Минобороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos военно-морским силам республики, сообщил правительственный источник в Нью-Дели.

    Как сообщил источник ТАСС, сделка одобрена, контракт будет подписан в начале марта. По его словам, правительственный комитет по безопасности одобрил выделение средства 190 млрд индийских рупий (около 2,3 млрд долларов) на закупку ракет BrahMos для ВМС Индии.

    Ранее управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospaсe Атул Динкар Ране заявил, что усилия, предпринимаемые странами Запада, не смогут остановить партнерство России и Индии в области обороны.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2024, 07:04 • Новости дня
    Российские ПВО перехватили четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили четыре украинских дрона самолетного типа в Курской, Липецкой и Тульской областях.

    «В течение прошедшей ночи..  пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – подчеркнули в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили в Курской и Тульской областях по одному беспилотнику, а в Липецкой  – два.

    Ранее сообщалось, что в Тульской области был сбит третий беспилотник за сутки. В Липецкой области власти проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где произошел пожар.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2024, 00:21 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбили над Тульской областью

    Российские военные сбили украинский беспилотник над Тульской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью, сообщает Минобороны России.

    Отмечается, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был применен ВСУ по объектам на территории России, его удалось сбить около 23:15 в пятницу.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», – приводит сообщение российского военного ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Летательный аппарат был уничтожен в 21:30 мск.


    Коментарии (0)
    24 февраля 2024, 01:23 • Новости дня
    Тульские власти сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике

    Власти Тульской области сообщили о втором сбитом над регионом украинском беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Тульской областью, сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

    «23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два БПЛА над Тульской областью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ПВО сбила украинский беспилотник над Тульской областью. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был применен ВСУ по объектам на территории России, его удалось уничтожить около 23:15 в пятницу.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Шойгу и Собянин осмотрели отреставрированное здание Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Сергей Шойгу и глава Москвы Сергей Собянин провели осмотр исторического здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации.

    В этом здании работало множество знаменитых людей, заявил Собянин, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул, что при восстановлении строения сделана большая работа, и выразил благодарность за возрождение здания Московского военного округа.

    Мэр Москвы отметил, что уже подписан акт об окончании реставрации и реконструкции здания и о его передаче.

    Московский военный округ создали в 1864 году. Площадь исторического здания составляет 15,7 тыс. кв. метров, его возвели в 1778-1780 годах.

    Между тем Минобороны сообщило, что сейчас формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования округа в историческом здании.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Медведев заявил об увеличении производства снарядов на 1000–1500%

    Tекст: Ольга Иванова

    Производство снарядов, бомб и ракет увеличилось на 1000–1500%, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, это позволяет активно их применять в боевой работе и добиваться результата, передает ТАСС.

    Также Медведев рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) за полтора года добился паритета по беспилотникам в зоне СВО.

    Он рассказал, что «сейчас наши беспилотники действуют во всех сегментах, начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами – разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают». По его словам, «все это тоже поставлено на поток».

    Медведев добавил, что оборонщики сумели нарастить поставки бронетехники в войска до максимальных объемов.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо максимально активизировать процесс модернизации боевых систем, применяемых в СВО.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 22:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

    Украинский беспилотник сбили дежурные средства ПВО над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Отмечается, что беспилотник самолетного типа был сбит около 21:30 мск, передает ТАСС.

    В российском военном ведомстве атаку беспилотника называли террористической и отметили, что беспилотник был применен по объектам на территории России.


    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    СМИ сообщили о возможной атаке на Калининград со стороны НАТО
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
    Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в честь 23 февраля
    Губерниев высказался о перепалке лыжников Степановой и Большунова
    Стало известно о выходе нового альбома Пугачевой

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку

    США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Ограничения направлены на коммерческие и частные структуры, физлиц и предприятия ОПК. Санкции также ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения. Эксперты предположили, какую цель преследуют новые санкции. Подробности

    Перейти в раздел

    Новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации

    Освобождение Авдеевки показало, что Россия на полях сражений СВО начинает массовое применение вида оружия, которое уже доказало свою высокую эффективность. Речь идет об авиабомбах с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Как устроена эта система вооружений и почему она показывает столь впечатляющие результаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

    Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. При этом ранее в гонке за пост фигурировала премьер Эстонии Кая Каллас. По мнению экспертов, теперь итоговый расклад в альянсе становится очевидным. Что заставило США остановить свой выбор именно на Рютте и как к его кандидатуре следует относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фонта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............