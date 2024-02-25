Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по беспилотнику в ходе СВО

Tекст: Денис Тельманов

На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознает цель, также приведены переговоры военных между собой. После этого демонстрируются кадры залпа «Панциря», передает РИА «Новости».

Отмечается, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Их вооружение позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1,4 тысячи выстрелов.