При ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители

Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море

Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море

Tекст: Алексей Дегтярев

Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».

Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».

Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.