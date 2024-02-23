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Украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии
Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО
Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».
Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.
Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России. По его словам, украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.