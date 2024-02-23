Украинские войска обстреляли районы Донецка из артиллерии калибра НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Обстрелы были зафиксированы в 18:00, 18:35 и 21:35 мск, стрельба велась из населенных пунктов Кураховка, Желанное Первое и Карловка. ВСУ целились по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, передает РИА «Новости».

Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности такими снарядами стреляют американские дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

Ранее американский журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России. По его словам, украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.