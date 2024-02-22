Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Американский журналист рассказал об использовании ВСУ оружия против мирного населения
Американский журналист Ланкастер рассказал об использовании ВСУ оружия против мирного населения России
Бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер рассказал, что Киев применяет американское оружие против мирного населения России.
По его словам, нет сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов, передает РИА «Новости».
Журналист отметил, что украинские силы нанесли удары по гражданским объектам в Донецке американскими 155-мм артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS.
«Я зашел в библиотеку, прошел вдоль и поперек, обошел вокруг – ничего военного. Только читающие люди, в основном женщины», – поделился Ланкастер.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Республиканской клинической больнице им. Калинина в Донецке.