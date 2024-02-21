ВСУ прицельно обстреляли больницу в Донецке

Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки

Танкист Белый: Командование ВСУ при бегстве из Авдеевки пожертвовало элитными силами

Tекст: Ольга Никитина

Белый рассказал ТАСС, что командование пожертвовало своим элитным подразделением «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы позволить остальным покинуть населенный пункт. Причем, по словам военнослужащего, стратегия оказалась неправильной. «Они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», – сказал он.

Военный рассказал, что танкисты в ходе освобождения Авдеевки точечно обрабатывали укрепления и дома, где укрывались украинские боевики. В это время российские силы заходили к ним в тыл.

Белый отметил, что в итоге солдаты ВСУ оказались зажаты, выхода у них не осталось. «Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», – отметил он.

Ранее в соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов». «Азовец» был напуган и разрыдался.

По данным Минобороны, взятый в плен командир «Азова» рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.