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Киркорова внесли в санкционный список Австралии
Российского музыканта Филиппа Киркорова внесли в санкционный список, опубликованный на сайте МИД Австралии.
Помимо него, в списке оказались несколько российских губернаторов и главы Адыгеи и Мордовии Мурат Кумпилов и Артем Здунов, передает RT.
Также Канберра ввела санкции против российских сенаторов Людмилы Нарусовой, Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева.