Эквадор признал правоту России в споре о передаче США советских вооружений

Президент Эквадора Нобоа признал правоту России в споре о передаче Вашингтону советских вооружений для Украины

Tекст: Антон Антонов

Нобоа утверждает, что был не в курсе планов Вашингтона передать вооружения Киеву. По его словам, Эквадор оказался «удивлен», когда США «публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине». «Мы не хотим быть частью этого», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Нобоа отметил, что Россия – третий по объему торговый партнер Эквадора. Как заявил Нобоа, «в этом конкретном случае» Россия «была бы права», ведь Эквадор «стал бы участником схемы по передаче вооружений» Украине. Нобоа заверил, что Эквадор «этого делать не будет», передает ТАСС.

По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента Гильермо Лассо, причем ожидалось, что Вашингтону передадут «металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят».

В конце января Нобоа заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом. Российский МИД заявил о нарушении Эквадором своих международных обязательств. Позднее Россельхознадзор попросил «приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров». В результате Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США.