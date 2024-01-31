Эквадор передаст старую российскую технику США в качестве металлолома

Tекст: Денис Тельманов

«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», – приводит РИА «Новости» слова эквадорского президента в интервью телеканалу Ecuavisa.

При этом Нобоа подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с Россией.

По данным агентства, в Эквадоре находится советская военная техника на общую сумму 200 млн долларов, в частности используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США.

Посол России в Кито Владимира Спринчан заявил, что советская техника нужна не американцам, а «тем, кто умеет с ней обращаться» на Украине, напоминает РИА «Новости». При этом отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне», подчеркнул российский дипломат.



