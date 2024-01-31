Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
Эквадор передаст старую российскую технику США
Эквадор передаст старую российскую технику США в качестве металлолома
Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом, сообщил президент страны Даниэль Нобоа.
«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», – приводит РИА «Новости» слова эквадорского президента в интервью телеканалу Ecuavisa.
При этом Нобоа подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с Россией.
По данным агентства, в Эквадоре находится советская военная техника на общую сумму 200 млн долларов, в частности используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».
В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США.
Посол России в Кито Владимира Спринчан заявил, что советская техника нужна не американцам, а «тем, кто умеет с ней обращаться» на Украине, напоминает РИА «Новости». При этом отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне», подчеркнул российский дипломат.