Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской военной техники США
Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что российская сторона расценит как недружественный шаг отправку Эквадором военной техники российского производства США.
Спринчан сообщил, что информация о планах Эквадора обменять у США старую российскую технику на новое военное оборудование проверяется, передает ТАСС.
«Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины.