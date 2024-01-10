Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины
Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о планах обменять у США военную технику украинского и российского производства на новое оборудование.
Как заявил Нобоа в эфире радиостанции Canela, Эквадор обменяет «украинский и российский металлолом» на современную технику на общую сумму 200 млн долларов, передает ТАСС. Завершить работу над соглашением планируется до конца этого месяца, добавил он.
В прошлом году глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают над тем, чтобы заменить вооружение российского производства, находящееся у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести стран Латинской Америки, на американское, если эти государства захотят передать его Украине.