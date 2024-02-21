Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Билан спел гимн России на открытии «Игр будущего»
Заслуженный артист России певец Дима Билан исполнил гимн России на торжественном открытии фиджитал-турнира «Игры будущего».
Турнир проходит в «Казань Экспо», в его открытии приняли участие президент России Владимир Путин и лидеры других стран. Состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.
Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.
Ранее Владимир Путин поприветствовал участников «Игр будущего».